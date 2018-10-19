«Держите меня семеро!», или как Путин берет на понт весь мир, – Муждабаев

Путин в очередной раз пытается запугать весь мир грозя жестким ответом на «агрессию против России». И это отнюдь не слов сумасшедшего…

Заявление главаря России о том, что россияне готовы погибнуть в ядерной войне со всем миром, потому что «попадут в рай», нельзя ни в коем случае принимать всерьез. Своим мнением о высказываниях российского главаря и прогнозми на будущее делится журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале

Путин цинично строит из себя сумасшедшего, чтобы запугать западных политиков и дать повод говорить о необходимости «дружбы с непредсказуемой России» тамошних содержантов Кремля. На самом деле говорит это только об одном: дела у России плохи, и в ход идут уже совсем тупые угрозы.

Айдер Муждабаев, YouTube