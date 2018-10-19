Должен ли Кремль понимать украинский национализм?

Как относиться к проявлению украинского национализма? Ответ лежит на поверхности — в настоящее время – это необходимость для Украины. А свое мнение Кремль может сам себе засунуть в одно очень известное место…

Лично мне не нравится никакое массовое действие, несущее хоть какой-то элемент агрессии Марша националистов. Если я стоял на Майдане, то четко понимал: по-другому нельзя. А вообще меня подобное не радует, я человек куда более толерантный. Но как политтехнолог отвечу, что к национализму нужно относиться как к социальному явлению, не зависящему от отдельно взятого человека. Здесь нужно хорошо понимать причины и следствие, пишет на страницах «Нового Времени» политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай.

Зачастую любой национализм рождается в связи с тем, что социокультурные потребности какого-то этноса были ущемлены. Соответственно глупо запретами и причитаниями сопротивляться той реакции, которая родилась в истории. Возьмем национализм прибалтийских стран. Его уровень значительно снизился после того, как страны обрели настоящую независимость.

Каждая получила возможность развития собственной культуры, языка и других этнических признаков. Причем в довольно жестких формах. В той же Латвии не все люди, проживающие на ее территории, одновременно получили право быть гражданами – только вид на жительство. А гражданами становились тогда, когда выполняли определенные условия – в том числе сдавали экзамен на знание языка. Таким образом нация компенсировала те притеснения и ущерб, нанесенные ей в историческом прошлом.

Очевидно, что для Украины факельные шествия, национализм, возвращение национальных героев, УПА, Степана Бандеры и прочих — это необходимость. Так можно уравновесить историческую несправедливость. Без этого мы к согласию и толерантному обществу не придем. Придется потерпеть. И мы с этим, конечно же, сильно опоздали. Многие страны проходили это в своем прошлом – сейчас пришло наше время.

Другое дело, что нужно всеми силами стараться — в основном это задача государства и правоохранительных органов — чтобы подобные акции и шествия не становились площадкой для провокаций и насилия.

Должно ли нас волновать, как все это воспринимают в России? Когда мы выходили на Майдан, нас это не волновало, мы решали свои проблемы. Хотя Россия это и использовала как повод для агрессии. Не думаю, что надо обращать внимание на агрессора, кроме как выстраивать против них боеспособную армию. А свои проблемы решать, не причитая, правильно ли нас поймут в Кремле.

Чтобы откусить вам голову, тигру не нужна причина. Главное для нас – защищаться.

Сергей Гайдай, «Новое Время»