Путин намерен договариваться с новой властью в Украине после выборов

После выборов Путин надеется нормализовать российско-украинские отношения, налаживая контакты с новыми властями Украины.

Президент России Владимир Путин говорит, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Он сказал об этом в четверг на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!» – подчеркнул Путин.

Перед этим он долго рассказывал, как, по его мнению, Украине плохо без дружбы с Россией.

«Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной», — добавил российский президент.

21 сентября Украина направила России официальное сообщение, что выходит из соглашения о дружбе с ней.

Напомним, что Госдума Российской Федерации обвинил Украину в эскалации напряженности на Донбассе.

В тоже время спецпредставитель США Курт Волкер подчеркнул, что нет возможности военным путем вернуть оккупированный Донбасс.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»