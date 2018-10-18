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Новости

В случае ядерной войны россияне попадут в рай, – Путин

Международный дискуссионный клуб «Валдай»
18 октября 2018

Путин пытался заверить, что никогда не станет инициатором ядерной войны, но готов отражать любую агрессию.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не станет инициатором военных действий, в том числе и применением ядерного оружия», но, в случае ядерного удара, по его словам, все россияне попадут в рай. Он заявил об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы – жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия ничего не боится, но готова применить ядерное оружие, если удостоверится, что потенциальный агрессор нанесет «ответно-встречный» удар по РФ.

«Мы вообще ничего не боимся. Когда твоя страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, – с этим ничего никто не может поделать», – сказал Путин.

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Напомним, что Госдума Российской Федерации обвинил Украину в эскалации напряженности на Донбассе.

В тоже время спецпредставитель США Курт Волкер подчеркнул, что нет возможности военным путем вернуть оккупированный Донбасс.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»

Tags: Владимир Путин, война, Россия, Ядерная война

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