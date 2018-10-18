В случае ядерной войны россияне попадут в рай, – Путин

Путин пытался заверить, что никогда не станет инициатором ядерной войны, но готов отражать любую агрессию.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не станет инициатором военных действий, в том числе и применением ядерного оружия», но, в случае ядерного удара, по его словам, все россияне попадут в рай. Он заявил об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы – жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия ничего не боится, но готова применить ядерное оружие, если удостоверится, что потенциальный агрессор нанесет «ответно-встречный» удар по РФ.

«Мы вообще ничего не боимся. Когда твоя страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, – с этим ничего никто не может поделать», – сказал Путин.

Напомним, что Госдума Российской Федерации обвинил Украину в эскалации напряженности на Донбассе.

В тоже время спецпредставитель США Курт Волкер подчеркнул, что нет возможности военным путем вернуть оккупированный Донбасс.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»