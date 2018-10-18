В Украине понимают нереальность возврата Донбасс военным путем, – Волкер

В тоже время Волкер пообещал усиление режима санкций против России каждые два месяц, Конгресс США готовит новый пакет санкций против российских банков.



Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что попытка вернуть Донбасс силой чревата катастрофой, и в Украине это хорошо понимают, сказал он выступая в «Atlantic Council» в Вашингтоне.

«В Украине нет иллюзий касательно возвращения потерянных территорий силой. Попытка сделать это обернулась бы для Украины катастрофой. Но важно, чтобы не было продолжения агрессии», – заявил Волкер.

Он подчеркнул, что с этой целью США сняли эмбарго на поставки оружия Украине.

«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине. Еще несколько лет назад мы считали такой шаг потенциально провокационным, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого избавились и уже помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Администрация приняла решение воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, у которая есть стратегия национальной безопасности. Пускай в ней и есть прорехи, но друзья и союзники могут помочь заполнить их», – сказал Волкер.

Напомним, что президент Петр Порошенко также исключает силовой возврат оккупированных территорий Донбасса.

«Ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен на Грозный времен первой-второй Чеченских войн. Путинский сценарий нам не нужен», – заявил он в конце сентября во время одного из своих выступлений.

В то же время 18 октября Государственная Дума Российской Федерации выпустила заявление, в котором обвинила Украину в намерении начать наступление на Донбассе.

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер так же анонсировал усиление санкций против России каждые месяц-два.

«Мы пытаемся усилить давление на Россию с целью выйти на переговоры в сторону какого-то решения. Это касается сохранения санкций и их периодического усиления. Вы увидите дополнительные санкции, которые будут вводиться каждый месяц или каждые два месяца», – сказал Волкер.

По его словам, США также плотно работают с Евросоюзом, чтобы и он сохранял санкции против РФ.

«Возможно, для России это было немного удивительно, но Евросоюз проявил огромную стойкость и силу, чтобы сохранить их», – отметил Волкер.

Напомним, накануне издание Bloomberg узнало, что США готовят санкции против российских банков. В конце августа вступили в силу новые санкции США против РФ, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщает Bloomberg, Конгресс США готовится расширить санкции против Российской Федерации, а именно – ввести ограничения для российских государственных банков. Они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

«Это будет большой удар для глобальной энергетической торговой системы. Похоже на случай с «Русалом», но в разы хуже», – заявил президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко, комментируя возможное одновременное введение санкций против всех государственных кредиторов.

Он также заявил, что ограничения по банкам, которые доминируют в российском финансовом секторе и сотрудничают с энергетическими экспортерами, будет равноценно «тактике выжженной земли» для дипломатии.

Издание отмечает, что Конгресс может принять законопроект о новых санкциях в ближайшие недели, но не ранее среднесрочных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

«Atlantic Council»