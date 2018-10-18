Россия в кольце врагов. Как санкции против Кремля превратились в рутину

В десятках статей, выступлений, резолюций Россия называется через запятую рядом с Сирией, Ираном и Северной Кореей. Изоляция становится все более жесткой.

Некоторое время назад, выступая на Эхе Москвы, журналист Сергей Пархоменко сделал очень точное наблюдение о том, как меняется отношение западного истеблишмента к принятию антироссийских мер. Они, эти меры, уже не выглядят каким-то экстраординарным, из ряда вон выходящим событиеме, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Особенностью нынешнего момента является то, что за четыре года, прошедших после присоединения Крыма, антироссийские санкции стали рутиной внешней политики западных стран. Вчера их вводили из-за российского вмешательства в Украине, завтра введут из-за попыток вмешательства в американские выборы.

А вот 15 октября министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге вполне буднично ввели санкции против тех, кто нарушает Конвенцию о запрете химического оружия. «Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — говорится в заявлении Совета ЕС. В нем подчеркивается, что ЕС «сможет отныне вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия где-либо, независимо от национальности и местонахождения».

«Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними [лицами, применившими химоружие]», — говорится в документе. Инициаторами принятия новой серии санкций по понятным причинам выступила Великобритания. В минувшее воскресенье глава «Форин офис» Джереми Хант провел встречу с коллегами из девяти стран ЕС, поддержавшими инициативу Лондона.

Представитель британского МИД заявил: «Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру». Надо полагать, что в числе тех, кто попадет под ограничения, будут не только российские, но и сирийские силовики.

Западные государства чуть раньше озаботились и созданием механизма, который позволит оперативно принимать решения о виновности того или иного государства в использовании химического оружия. В ходе только что завершившейся сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов утвердили право секретариата организации принимать решения на сей счет. Произошло это вопреки позиции России, чьи представители утверждали, что секретариат ОЗХО в этом случае узурпирует право принятия решений, которые прежде оставались за Советом Безопасности ООН.

Логика Москвы понятна. В секретариате ОЗХО уже проходило обсуждение доказательств химических атак и в Солсбери, и в Сирии. Очевидно, что с точки зрения экспертов, те, кто обвиняет Кремль и режим Асада, представили убедительные доказательства (в Москве заявляют, что ОЗХО попала под влияние коварного Запада). А в Совбезе ООН доказательствами можно не заморачиваться. Достаточно какому-нибудь Небензи прорычать традиционное «врете вы все» и наложить вето. Больше это не проканает.

А страны Запада будут использовать решения секретариата ОЗХО в качестве базы для своих решений. «На протяжении многих лет существует международное табу на применение химического оружия, но это находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой», — заявил Хант.

При этом речь идет лишь об одном эпизоде постоянно идущего санкционного процесса. Так в Люксембурге предполагается также рассмотреть еще один пакет антироссийских санкции – как ответ на российские кибератаки. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд только что заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией, имея в виду задержание и высылку агентов ГУ ГШ, вознамерившихся взломать внутреннюю сеть ОЗХО.

Помимо запрета на въезд российских чиновников и заморозки их счетов, сообщает агентство Bloomberg, предлагается ввести ограничения на целые секторы экономики. Официальные российские СМИ едва ли не в качестве дипломатической победы называют то, что Италия вроде бы выступила против принятия санкций за кибератаки.

Однако, как заметил Джереми Хант, «эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории». Например, в ноябре администрация США должна представить в Конгресс отчеты о реализации закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и о том, какие государства попадают под его действие. Практически нет сомнения, что обсуждение этих докладов обернется принятием новых санкций.

То, что РФ оказалась в категории стран-изгоев, уже не является фигурой речи. В десятках статей, выступлений, резолюций Россия называется через запятую рядом с Сирией, Ираном и Северной Кореей. К российским лидерам намертво прилипло определение «лжецы». Поэтому у руководителей западных государств решительно отпала необходимость личного общения с Владимиром Путиным. Изоляция становится все более жесткой.

Ответить Кремль может только одним – новыми бомбежками Воронежа. За счет казны можно предоставить преференции попавшим под санкции компаниям. Можно специально организовать для них внутренние офшоры, чтобы не платили никаких налогов с доходов. А чтобы свести бюджет – увеличить пенсионный возраст.

Правда, реальность все же вторгается даже в кремлевские кабинеты. Заметили, что российские начальники перестали юродствовать и благодарить Запад за введение санкций? Почему-то надежды на то, что автаркия обернется небывалым промышленным ростом, не сбылись.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»