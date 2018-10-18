Керчь – первая ласточка. Россию ожидает волна насилия

Кто заказал теракт в оккупированном Крыму и как реагировать Украине? История настолько же странная, насколько леденит душу всем тем ужасом произошедшего.

Официальная версия произошедшего в Керчи такова: студент 4 курса Вячеслав Росляков легально купил помповый дробовик, якобы для охоты, и изготовил две бомбы большой мощности. Одну взорвал в столовой на первом этаже, вторую то ли не смог, то ли не успел использовать. Расстреляв патроны, от 120 до 150 по разным версиям, Росляков застрелился, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Это не лезет ни в какие ворота. Во-первых, непонятно как Росляков, не имевший охотничьего билета, получил разрешение на дробовик и приобрел модель не для охоты, а короткую, «оборонную» модификацию. Ему было 18 лет, а когда претендент молод, его проверяют особенно тщательно.

Во-вторых, откуда у него деньги? Дробовик, оружейный сейф, прохождение всех инстанций, полторы сотни патронов – на круг около 300 тысяч рублей (128 тыс. грн). Росляков жил с мамой и бабушкой, семья небогатая. Заработал? Клад нашел? И что, мама и бабушка не нашли в этой гонке вооружений ничего странного? Найти взрывчатку в Крыму можно – и это даже вполне сформировавшийся бизнес, но собрать работоспособную бомбу – тоже нужно время и место. И снова фактор мамы с бабушкой – неужели не поинтересовались, что это мастерит их сын и внук?

В-третьих, отстрелять из помпового дробовика полторы сотни патронов подряд (ну хорошо, пускай хотя бы треть этого количества) без чистки, без осечки, так, чтобы его не заклинило – сюжет из древнего DOOM-2. Дробовик – не пулемет. Зато он не оставляет характерных следов, и, к примеру, разобраться сколько было дробовиков, может быть сложно. Правда, есть еще и гильзы… а может уже и нет.

В-четвертых, дробовик, две бомбы, полторы сотни патронов – много по объему и тяжело по весу. Тащить это на себе крайне тяжело чисто физически. А Росляков еще и активно перемещался по зданию, да и стрелял довольно метко. С такими выдающимися данными он должен был быть местной знаменитостью, а не тихим, никому не известным подростком.

В-пятых, труп человека, застрелившегося картечью из дробовика 12 калибра в подбородок, – такова официальная версия – всегда либо без головы, либо с очень неполной головой. А самострел в корпус, хотя этот акробатический номер не всякому гимнасту под силу, разрывает тело. Но из Рослякова вышел аккуратный покойничек для показа в новостях. Судя же по фото, он был застрелен картечью в правый бок, метров с 10-12, поскольку на белой майке нет следов пороха.

Да, еще и полиция. Она реагировала медленно и ехала долго. Не для того ли, чтобы те, кто был с Росляковым, и умертвил его, оставив на месте, в качестве виновника произошедшего, могли спокойно скрыться? Или вот еще задачка, в рамках версии о том, что Росляков сам принес в колледж бомбы, патроны и дробовик в двух рюкзаках. Попробуйте запихать в рюкзак разумной величины короткий дробовик, чтобы он не выпирал из него, как след ФСБ из взрывов в Москве в 1999-м, и оцените, насколько это возможно.

Словом, фальшь прет из каждой щели. Похоже, расчет был на то, что эмоциональный выхлоп от погибших детей скроет все нестыковки, а большинство погибших, включая Рослякова – дети, в возрасте от 14 до 18 лет.

Нестыковок достаточно, чтобы предположить, что Рослякова привели на заклание, вели в ходе теракта, позаботившись, чтобы он попал на камеру, в красивой позе, с дробовиком наперевес, и ликвидировали в финале, выдав за единственного исполнителя. Автор тут возможен только один – ФСБ РФ. Такие провокации, все эти мешки с гексогеном и школьники, сожженные из огнемета – исключительно по ее ведомству. Как говорил Порфирий Петрович, «вы и убили».

Так что первый в истории аннексированного Крыма теракт продолжает путинскую «дорогу славы»: Москва – 1999, Беслан-2004. И, вот еще одна точка – Керчь-2018.

Но Керчь – оккупированная территория Украины. Это дает основания для того, чтобы СБУ и украинская прокуратура открыли собственное дело – о расследовании теракта, совершенного спецслужбами России на временно оккупированной украинской территории. Теракта, приведшего к гибели более чем 20 украинских граждан, преимущественно детей. Очень уместно, к слову, было бы попросить помощи в расследовании у европейцев и американцев. Хотя бы в качестве экспертов и консультантов.

Остаются еще два вопроса. Первый – был ли Росляков соучастником теракта, хотя бы и предназначенным на заклание в финале, или он – одна из жертв, которую еще и и оклеветали? Второй – зачем вообще бойня в Керчи понадобилась Путину? Ведь добро на такую операцию мог дать только он.

Ответ на первый вопрос – да, Росляков в теракте, вероятно, участвовал, хотя и как младший партнер. Стрелял, хотя и не 150 раз. Возможно, кого-то и убил. Это означает, что Рослякова целенаправленно готовили. Ведь даже в России, с ее оголтелой пропагандой войны, убийства и насилия, возведенных в ранг национальных икон, заставить 18-летнего пацана пойти убивать своих сокурсников и преподавателей непросто. Нужна подготовительная работа.

Судя по тому, что просочилось в печать, психологически Росляков был похож на Алексея Мильчакова – фашиста, живодера и одну из «звезд» вторжения на Донбасс. Но ему повезло меньше – в этот раз России понадобился не герой Русского мира, как Мильчаков, а мертвый маньяк-убийца с отягощением в виде мамы – иеговистки (пацифисты и нон-конформисты Свидетели Иеговы в нынешней РФ объявлены вне закона как экстремистская организация). А так все один в один: Мильчаков убивал щенков, Росляков душил котов – чем не старт для русского витязя?

Но если с Росляковым индивидуально работали, то следы таких контактов могут быть найдены. И было бы просто прекрасно, если бы их нашли украинские следователи.

Ответ на второй вопрос найти сложнее. Отсутствие украинского и крымскотатарского следов удивляет и сбивает с толку. И ведь роспропагандисты были готовы разогнать эти версии, они аж скулили от нетерпения, им хватило бы малейшего повода – но им его не дали. Пока, во всяком случае.

Остается версия «привязки через мученичество». «Новые россияне» из Крыма в России – граждане второго сорта. Их второсортность глубоко вбита в народное сознание, и пропаганда «в лоб» тут ничего не сделает. Впрочем, и на официальном уровне крымчан считают неблагонадежными – и правильно, слишком долго они жили на воле, в Украине.

Как же привязать их к России? Лучше всего запугать, а потом залюбить, жалея. Причем прямая привязка теракта к Украине или к крымским татарам дала бы скорее обратный эффект. Далеко не все поверили бы в эти версии – ясно же что такая фальшивка выгодна Москве.

Сомневающихся было бы много даже в самой России. А под теракт с неясной, или не до конца ясной мотивацией можно распускать любые слухи, меняя их по мере надобности и указывая того, на кого надо здесь и сейчас: на ЦРУ и НАТО, на Украину, татар, иеговистов, сторонников украинской автокефалии, геев, либералов – да хоть на Навального.

Иными словами, память о трагедии – а память на уровне города Керчь и Крыма в целом будет жить долго, дала российским пропагандистам прекрасный инструмент локального воздействия. Это по России теракт забудут через неделю – а на полуострове его долго будут помнить.

Впрочем, и на уровне России всегда можно освежить тему, найдя «вновь открывшиеся обстоятельства» – так что этим козырем Москва еще сыграет. Как раз по этой причине Украине так важно как можно скорее начать собственное расследование теракта. Пусть дистанционное, но официально объявленное: да, это наши граждане, на нашей территории, и они погибли, как мы обоснованно подозреваем, от рук российских оккупантов.

И последнее: почему теракт в Керчи станет первым из многих. Причин тому две. Во-первых, общая беда сплачивает – а Россия идет вразнос. И власти неизбежно будут прибегать к терактам с трогательными мимишными жертвами, как к способу сплочения общества. Это тот еще наркотик: стоит раз попробовать – уже не слезешь. Ведь дешево, эффектно и, как результат, эффективно. Так что, попробовав крови в Керчи, в Кремле вскоре захотят еще.

А во-вторых, в российском обществе, пропитанном пропагандой войны и насилия, серия «казенных» терактов обязательно породит множество самодеятельных подражателей. Мода на терроризм, некогда возникшая в империи романовской, вновь входит в моду в империи путинской. И, вероятно, последствия этого ренессанса насилия будут теми же.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»