Россия хочет «закрыть» Азов, – Портников

Присоединение к НАТО может оказаться одним из шагов, которые помешают России захватить акваторию Азовского моря.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что его страна «не допустит» прохода кораблей стран НАТО в Азовское море, если эти государства захотят провести совместные военные учения с Украиной, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Лавров напомнил, что согласие Кремля требуется согласно соответствующему российско-украинскому соглашению – и Украина этого согласия не получит.

Слова главы российского внешнеполитического ведомства отражают желание Кремля превратить Азовское море в «русское озеро». Это стремление наблюдалось еще в «вегетарианские» ельцинские времена, когда о захвате Крыма речи не было.

Но даже тогда российские дипломаты на переговорах с украинскими коллегами делали все возможное, чтобы не допустить проведения государственной границы по Азову. Объяснения были привычные, российские – «мы же братья», «там никакой границы никогда не было», «давайте вместе».

Сейчас ясно, что эта «военная хитрость» самозванных «братьев» была нужна только для того, чтобы вытеснить Украину из Азовского моря, создать в этой акватории приоритетные условия для российских военно-морских сил и экономических интересов Москвы в ущерб возможностям соседа. И, естественно, Россию бесит, что Украина даже после оккупации Крыма пытается сопротивляться этой демонстративной наглости.

Не знаю, нужно ли теперь объяснять, почему Москва так борется с возможным – и необходимым для национальных интересов нашей страны – присоединением Украины к НАТО. Ведь это присоединение может оказаться одним из шагов, которые помешают Путину и его подельникам захватить Азов.

Виталий Портников, «Espreso.TV»