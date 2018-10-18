Власти опять не виноваты: керченская трагедия «русского мира» в исполнение «Зорро»

Новая трагедия в принесенном в Крым «русском мире». Массовое убийство политехническом колледже в Керчи, совершенное подростком не нашедшем выхода из маргинальности.

И снова верховные власти России ни при чем. Их, вроде бы, и нет. Незаметно испарились. Ушли, тихо прикрыв дверь из пространства, где сидит оглушенное общество, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

Впрочем, властей там не было. Главный спустил сверху послание «разберемся», а менять «рабочий график» в Сочи, в двух шагах от трагедии в Керчи, не стал. Есть дела поважнее.

Неприкосновенность российской власти

Это вечное желание российских главных не быть внутри трагедии, рядом с трагедией. То ли дело, – победы! Не свои! Встретиться с Хабибом – всегда пожалуйста. Здесь «рабочий график» можно и поломать – в промежутке между бассейном и хоккеем прыгнуть к чужой славе. Но с трагедиями – нет, увольте.

И это парадоксальное несоответствие между огромной властью, когда верхушке принадлежит вся страна вместе с тем, что она отняла у Украины, и нежелание признавать свою личную ответственность, когда внутри этого беспредельного правления что-то идет не так.

Тонули «Курск» и «Булгария», горели Беслан, «Хромая лошадь», «Зимняя вишня», задыхался «Норд-Ост», война на востоке Украины унесла тысячи жизней и так далее и так далее. И всегда верховная власть ни при чем, всегда выкапывают «стрелочников» или «плохих бояр», обманувших доверие Кыблы Вселенной.

Большая власть должна означать большую ответственность. Во всем. Всегда.

Но это не для России.

Здесь другие порядки.

Верхушка может делать что хочет, а подчищать за ней и нести ответственность должны другие – все тот же народ, который сам во всем виноват.

Потом кого-то из этого народа наградят обесцененными орденами, наряду с отравителями, шпионами, пропагандистами и прочими полезными в государственном хозяйстве клириками и мирянами.

И российская жизнь возобновит свой мерный ход – к новым провалам, взрывам, войнам и катастрофам.

Не будите Зорро

В многочисленных публикациях про керченскую трагедию одно из объяснений того, что толкнуло 18-го летнего парня на такое чудовищное преступление, – бедность.

«… Его семья была бедной, а Влад не видел даже надежды что-то изменить неагрессивным способом, конструктивно», – типичный ответодного из психологов, к которым сейчас обращаются за поисками ответов.

Очевидно, что это был не единственный мотив Рослякова и не единственная причина, приведшая его к массовому убийству.

Тем не менее – вот это «не видел надежды что-то изменить неагрессивным способом» должно заставить задуматься.

И не только гламурных дамочек из мамутовской «Стрелки», призывающих к джентрификации российских городов : бедные не должны жить в центре Москвы, это дорого. И здорово, что отстойная в советские времена Остоженка теперь стала местом для богатых.

Да, конечно, ура! Заметим, не только богатых, но и достойных . Таких, как бывший министр обороны Сердюков и его проворовавшаяся подчиненная Васильева. Зато в том же районе есть квартирка в 5 этажей у главного нашего нефтяника и борца с коррупцией Сечина.

Но все эти миллионные взятки, пятиэтажные квартиры, как и проблемы джентрификации – из другой жизни.

Жизнь, которой живут миллионы граждан России, в том числе и внезапно ставшие ими крымчане, это и без всякой джентрификации – жизнь в гетто. Независимо от того, находится ли оно в затопленных домах в Ставрополье, бочке в Якутии или в еще не расселенном доме в центре Москвы.

И как показывают даже официозные опросы, именно социальную несправедливость значительная часть граждан называет самой серьезной проблемой.

И знаете почему? Не только потому, что разрыв между самыми бедными и самыми богатыми в России давно превысил все разумные показатели. А потому что большая часть россиян не считает, что богатые действительно это заслужили.

С тем, что академик, или космонавт, или народный артист достойны 6-комнатной квартиры в центре Москвы в высотке на Котельнической набережной и повышенного жалованья, советские граждане в большинстве своем были согласны.

А с тем, что Сечин, Миллер, Греф, Ротенберги, Тимченко и прочие друзья и сослуживцы Путина честно заработали свои миллиарды, нет.

И если о чем стоит им (да и все нам) молиться: упаси нас, боже, не только от съехавших от безысходности злобных одиночек, но и от «добрых» робингудов.

Публичные дележи миллионов и рассуждения о джентрификации – скорее призыв к новоявленным Зорро.

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