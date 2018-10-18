Церковные бизнес-империи. Что делят между собой два православных патриархата?

На минувшей неделе страсти по томосу и автокефалии выплеснулись за границы Украины, став международной новостью.

К этому сюжету подключились действующие лица и в Турции, и в Греции, и, конечно, в России. Чтобы разобраться в этой истории, надо прекратить искать в ней высокоморальные, духовные, мировоззренческие и философские смыслы. Полное понимание логики конфликта придет, если относиться к нему как к коммерческому спору больших корпораций, которые не поделили огромный рынок сбыта с многочисленной клиентурой, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

С моей точки зрения, это корпоративная война, в которой участвуют две бизнес-империи. Первая – Московский патриархат – пытается удержать контроль над украинским рынком. Вторая – Константинопольский патриархат – вернуть его себе, но при этом удержать и традиционные для себя территории.

Последние главные события этого спора – заседание синода Вселенского патриархата в Стамбуле 11 октября и заседание Московского синода в Минске 16 октября.

Константинопольский патриарх Варфоломей объявил, что восстанавливает свое правление в Киеве. Таким образом, он юридически отодвинул в сторону всех конкурентов в Украине – и Киевский патриархат, и Московский. «Киевляне» согласились с этим решением. Юридически Киевского патриархата как будто бы и нет. Вместо него до провозглашения единой церкви будет константинопольский.

Но вот корпорация РПЦ на своем синоде (то есть – на заседании совета директоров) в Минске объявила, что ей такое слияние и поглощение не нравится. Москва на него не согласна. Поэтому Кирилл и его миньоны нанесли ответный удар – объявили о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Что это такое? Если формально – российским православным нельзя молиться и причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Многие восприняли это как самоизоляцию Москвы, но на деле все еще интереснее. Как всегда – следуйте за деньгами!

Это своего рода санкции. Смотрите – огромная доля доходов церквей и монастырей Константинопольского патриархата идет от богатых паломников из России. Что это за люди?

Очень большая категория – бандиты из 1990-х. Сейчас они постарели, повзрослели, получили диабеты и гипертонию, поэтому на всякий случай активно замаливают грехи прошлого. Как замаливают? Жертвуют деньги всяким православным святыням. Кстати, к этой категории можно отнести и многочисленных бизнесменов первого поколения – от 45 до 65 лет. Они сейчас тоже массово задумались о спасении своих душ. Молиться им лень, поэтому спасение они надеются купить – деньги есть.

Вторая категория – это орды российских силовиков и чиновников, которым по долгу службы сейчас полагается показательно, у всех на виду, любить духовные скрепы. Отшельниками или монахами-бессребрениками они быть не хотят, поэтому массово катаются в Иерусалим, Вифлеем, по греческим островам, по Средиземноморскому побережью Турции. Это, конечно, просто отдых, но формально – паломничество. Эти граждане тоже оставляют гигантские деньги церквям и монастырям.

Есть еще и просто массовые туристы из РФ. Каждый из них не очень много дает, но их миллионы. Они тоже покупают крестики, свечки, иконки, ладан и прочую фанатскую атрибутику. Это – миллиарды долларов.

Когда Москва останавливает религиозное общение с Константинополем, все эти миллиарды быстро превратятся в жалкие миллионы. В такой ситуации в других корпорациях акционеры тут же меняют руководство. Москва сейчас хочет именно этого – отстранения Варфоломея.

В данном случае роль акционеров играют те самые монастыри и церкви Константинопольского патриархата, куда слетаются российские паломники. Один из важнейших – Афон. Этот монастырь и его окрестности превратились в огромный бизнес по обслуживанию паломников из РФ. Рекламу ему делал сам Владимир Путин, который приезжал туда дважды. После этого Афон захлестнул поток российских денег.

Если следовать бизнес-логике, святые, так сказать, отцы – афонские старцы – будут очень недовольны резким сокращением финансовых потоков. У них весь бизнес ломается, причем перед Рождеством, а это – вообще нехорошо. Старцы, уверен, проведут крайне серьезный разговор с Варфоломеем на этот счет.

Впрочем, увольнять его, думаю, никто не станет – константинопольский патриарх очень высококлассный менеджер. Более того, у него есть очень хороший шанс вывести всю эту историю в плюс.

Дело в том, что Украина демонстрирует готовность компенсировать грекам хотя бы часть выпадающих доходов. 16 октября депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что президент готов передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве. Это очень дорогого стоит! Думаю, сотни миллионов долларов.

Не знаю, как к этому отнесется нынешний хозяин Андреевской церкви – УАПЦ. Скорее всего, ее иерархи будут не слишком счастливы. Но никаких возможностей сопротивляться такому решению у них нет.

Если так пойдет и дальше, то Константинополь сможет получить под свой полный контроль и нынешнюю УАПЦ, и нынешний Киевский патриархат, а потом договориться с Москвой о разделе украинского рынка на сферы влияния. Просто чтобы не доводить дело до серьезного конфликта и чтобы не терять доходы от российских паломников на Афоне, в Стамбуле, Анталии, на Крите, Родосе и так далее.

Такой вариант, правда, не предполагает создания единой поместной Украинской православной церкви. Встает законный вопрос: а что же тогда будет?

Подобный прецедент уже был. В 1996 году в Эстонии. Тогда часть эстонских православных захотела независимости от Москвы. Их к себе под крыло принял Константинополь. РПЦ точно так же, как и сейчас, разорвала с конкурирующей фирмой церковное общение. Начались сложные переговоры, и рынок удалось поделить. Стороны помирились.

Теперь там две православные церкви – одна Московского, а другая – Константинопольского патриархата. Независимого и самостоятельного Таллиннского патриархата – нет.

Иван Яковина, «Новое Время»