Россиян будут сажать в Украине за незаконное пересечение границы

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Украины были приняты сегодня. Россиянам грозит от трех до восьми лет за незаконное пересечение границы.

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины. За законопроект №7017 проголосовало 243 народных депутатов.

Документ устанавливает уголовную ответственность за незаконное пересечение, совершенное с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территории Украины или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины.

Или в случаях пересечения границы в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена за Службой безопасности Украины.

Незаконное пересечение границы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – на срок от пяти до восьми лет.

Верховная Рада Украины