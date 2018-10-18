Терактом в Керчи Россия открыла в Крыму свой ящик Пандоры, – Муждабаев

В Керчи случилась страшная трагедия, несогласованность версий запутывает и без того сложную ситуацию, но важнее понять – кому это все выгодно.

Новости с утра напоминали репортаж из сумасшедшего дома, одна «версия» сменяла другую и, возможно, сменит еще не раз. Мнением о страшных событиям в оккупированном Крыму и прогнозом на будущее делится журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале

В этом потоке пропагандистских «новостей» и шизофренически изменчивых комментариев оккупантов нам надо анализировать лишь одно: кому выгодно? А также думать, просчитывать, что будет дальше.

Айдер Муждабаев, YouTube