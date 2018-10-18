Десять россиян лидируют в рейтинге «успешных бизнесменов» увеличивших свой капитал

Несмотря на санкции введенные против России, путинские олигархи продолжают возглавлять список «самых успешных бизнесменов» современности, увеличивших за год свои капиталы.

Состояние десяти самых богатых россиян с начала 2018 года увеличилось в общей сложности на 10,8%. Издание «Bloomberg» опубликовало рейтинг свидетельствующий о новых «достижениях» российских олигархов.

В рейтинге агентства 12 стран-участниц. Следом за Россией идет США. Состояние топ-10 американских миллиардеров, по оценке «Bloomberg», с начала года выросло на 7,5%.

Третье место заняла Великобритания, где этот показатель увеличился на 3,4%. В остальных странах-участницах рейтинга состояние топ-10 миллиардеров уменьшилось. Сильнее всего в Китае – на 27,6%.

Среди российских миллиардеров с начала года наибольший прирост показали состояния председателя правления российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона (плюс 4,4 миллиарда долларов), близкого к Путину миллиардера, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко (плюс 4,1 миллиарда) и президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова (плюс 3,6 миллиарда).

«Bloomberg»