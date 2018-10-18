Украине необходимо использовать опыт Израиля в лоббирование вопросов отражения агрессии России, – Илан

Официальный Киев должен использовать опыт Израиля в попытках убедить Запад, что конфликт на Донбассе – это общая проблема.
Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил заместитель директора Общей службы безопасности Израиля (Шабак) в 2010-2011 годах Ицхак Илан, в частности, отвечая на вопрос Президента Института Горшенина Вадима Омельченко о том, что необходимо сделать Украине, чтобы поддержка наших международных партнеров была более эффективной, передает «Левый Берег».
«Некоторые зарубежные партнеры Украины ведут себя подобно тому, как вели себя в отношении Израиля в свое время, то есть недостаточно активно», – отметил Вадим Омельченко, добавив что на получение поддержки от зарубежных партнеров у Израильского государства также ушло много времени.
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«Иногда делая вид, что это их не касается или убеждая, что это их не касается, зарубежные партнеры не так легко и быстро помогали Израилю в дипломатическом и военном планах, в предоставлении летального оружия и технологий. Это не сразу началось. Конечно, нельзя сравнивать зарубежное лобби Израиля и Украины, но Израиль многое делал для того, чтобы убедить западных партнеров, что проблема Израиля — это и их проблема», – рассказал Ицхак Илан. При этом он предложил взять на вооружение шаги Израильского государства для эффективного противостояния врагу в гибридной войне.
«Первое, что необходимо в этом процессе получения поддержки на международном уровне – это лобби. У нас было крепкое и сильное лобби. Вначале в США, а затем в Европе», – заявил он.
Второе, что должна делать страна в условиях гибридной войны, считает Илан, – это убедить партнеров в необходимости поставок оружия.
«Получить их оружие это самое главное. Без оружия мы не можем воевать. Руками уже давно не воюют. А хорошее вооружение есть у Запада», — отметил он.
Совокупность сильного лобби для поддержки со стороны международных партнеров и общие политические интересы — это залог успеха в противостоянии с агрессором. Также, по его словам, крайне важно учитывать, что поддержка союзников не зависит от того, прав вы или нет. «Главное здесь – отвечает ли это интересам самих союзников. Этот фактор всегда нужно учитывать в процессе переговоров с международными партнерами для получения их поддержки», – резюмировал заместитель директора Общей службы безопасности Израиля (Шабак) в 2010-2011 годах.