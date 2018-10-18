Число жертв керченской бойни возросло до двадцати одного погибшего

Еще одна девушка, получившая ранения во время разыгравшейся в политехническом колледже трагедии, умерла в больнице.

Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. В медицинских службах Керчи, об этом сообщили российскому изданию «ТАСС».

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — сказал собеседник агентства.

Ранее, как писали «Крым.Реалии», министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что раненые, которые находились в коматозном состоянии после нападения на колледж в Керчи, приходят в себя.

«Те, кто были в коматозном состоянии, приходят в себя. Многие уже дышат самостоятельно», – сказала Скворцова.

До этого она также говорила, что в коме находятся пять человек.

«На сегодня в стационарах остаются 44 человека. В состоянии средней тяжести – 34, 7 – крайне тяжелых, 3 тяжелых», – сказала она.

Кроме того ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил в комментарии российскому «Интерфаксу», что Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве, не мог организовать нападение в одиночку, поэтому нужно установить, кто его готовил к преступлению.

Следствие установило, что 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября «правительство» аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.

«ТАСС»