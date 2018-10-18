В России обвиняю Украину в эскалации ситуации на Донбассе и готовят «адекватный ответ»

В Госдуме заявили эскалации ситуации на Донбассе со стороны властей Украины и о подготовке «адекватного ответа» на любые попытки наступления ВСУ на ОРДЛО.

В Государственной Думе России заявили, что на Донбассе «нарастает военная угроза» со стороны украинских властей и пообещали «адекватно ответить» на попытки наступления. Соответствующее заявление 18 октября опубликовано на сайте Госдумы.

Отмечается, что на Донбассе якобы наблюдается обострение ситуации и нарастание военной угрозы со стороны киевских властей.

Российские депутаты назвали «неонацистским шествием» мероприятия на честь украинских военных 14 октября.

Также российские парламентарии посетовали на создание поместной церкви в Украине, заявив, что таким образом пытаются разрушить «подлинную Православную Церковь» и «освятить продолжение войны против русских и русскоязычных».

Кроме того, политики РФ возмутились из-за так называемых «антироссийских» законов, которые принимает Верховная Рада.

В частности, отмечается, что россиян оскорбили закон об образовании, закон об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной и другие.

В своем заявлении депутаты Госдумы обвинили Украину в срыве Минских соглашений, а также в терроризме, заявив, что «правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса».

При этом добавили, что в этом Украину поддерживают «западные спонсоры и вдохновители», в частности, США и другие страны НАТО, которые, «предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям».

«Государственная Дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям», – заявили российские депутаты.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик заявил, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске близки к безвыходной ситуации, а Россия стремится заморозить конфликт.

Кроме того, в миссии ОБСЕ неоднократно сообщали, что через неконтролируемую украинским правительством границу с Россией на Донбасс едут военные грузовики.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей новейшие средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства.

А в США сообщали, что Россия перекинула на Донбасс летальное оружие. Об этом заявило в своем Twitter посольство США в Украине.

Дипломаты ссылаются на информацию и фото Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия должна прекратить поставлятьлетальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине», – говорится в сообщении.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Росія повинна припинити надавати летальну зброю під покровом ночі своїм ставленикам на сході 🇺🇦. Зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів @OSCE_SMM, вбиває військових і цивільних. Тільки Росія може припинити кровопролиття в 🇺🇦. https://t.co/YOi6s8qFJ9 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 12, 2018

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что в неконтролируемом районе Донецкой области, недалеко от границы с РФ, БПЛА СММ «снова обнаружил колонну грузовиков, которые ночью ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку».

Государственная Дума Российской Федерации

