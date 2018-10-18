Опубликован список погибших в керченской бойне

Среди погибших 15 студентов, многие из которых – несовершеннолетние. Остальные – взрослые, сотрудники колледжа.

«Правительство» аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

«Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек», – пишет «Медуза».

Однако министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что 11 из 20 погибших – это несовершеннолетние.

«Всего погибли 20 человек, в том числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. Из 15 учащихся 11 несовершеннолетних», – цитирует ее «ТАСС».

«Медуза» приводит такой список от оккупационных властей:

Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения;

Карымов Роман Валерьевич, 1997 года рождения;

Устенко Людмила Александровна, 1953 года рождения;

Перепелкин Егор Андреевич, 1999 года рождения;

Журавлева Анна Александровна, 1998 года рождения;

Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 2003 года рождения;

Керова Алина Сергеевна, 2002 года рождения;

Лысенко Руслан Валерьевич, 2000 года рождения;

Джураев Руден Ришатович, 2001 года рождения;

Лазарев Владислав Витальевич, 1999 года рождения;

Лавринович Алексей Витальевич, 1999 года рождения;

Флоренский Никита Данилович, 2002 года рождения;

Пипенко Данил Игоревич, 2002 года рождения;

Чегерест Дарья Александровна, 2002 года рождения;

Моисеенко Александр Владимирович, 1972 года рождения;

Бакланова Анастасия Вячеславовна, 1991 года рождения;

Бакланова Светлана Юрьевна, 1961 года рождения;

Кудрявцева Лариса Борисовна, 1956 года рождения;

Болдина Ксения Александровна, 2000 года рождения.

Следствие установило, что 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

По последним данным, погибли 20 человек, еще 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Крыму Ирина Клюева сообщала, что Владислав Росляков в октябре получил разрешение на охотничье оружие.

Телеграм-канал «112» сообщал, что юноша получил разрешение на ружье 12-го калибра 8 сентября, а через несколько дней купил к нему 150 патронов.

По данным СМИ, правоохранители проверили квартиру Рослякова и опросили его маму, забрав ее из клиники, где она помогала раненым.

«Медуза»