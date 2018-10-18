Россиянка из-за угрозы осуждения за мэмы в «ВКонтакте» сбежала в Украину

Мотузную обвинили в экстремизме и оскорбление чувств верующих из-за ее постов в соцсети «ВКонтакте». Девушка не собирается просить политического убежищ в Украине.

Россиянка Мария Мотузная, которую обвинили в экстремизме за мемы в соцсетях, уехала из России в Украину. Она даст пресс-конференцию в Киеве, сообщает «Эхо Москвы».

Сама девушка в Twitter опровергла, что намерена просить политическое убежище в Украине.

«Я не собираюсь просить полит убежище в Украине!!!! Не надо писать статьи с недостоверной информацией!», – говорится в сообщении.

я НЕ собираюсь просить полит убежище в Украине!!!! Не надо писать статьи с недостоверной информацией! Спасибо!!! — Frolová (@La72La) October 17, 2018

Против жительницы Барнаула ранее возбудили дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок с Иисусом Христом, размещенных в соцсети «В контакте».

Мотузная вину не признала. В суде она рассказала, что оперативники обманом заставили ее дать признательные показания.

На прошлой недели суд в Барнауле вернул дело в прокуратуру.

Первое, что я увидела в Киеве

Всем спасибо, Россия, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H — Frolová (@La72La) October 17, 2018

Защита отмечала, что стороне обвинения так и не удалось установить, что Мотузная хотела своими действиями нанести ущерб конституционному строю.

Девушка предположила, что после возврата дела в прокуратуру оно будет прекращено.

То, что Мария Мотузная уехала из России можно считать прямым результатом работы силовиков, сказал в эфире «Эха Москвы» политик Владимир Рыжков. Он добавил, что подобные дела создают в стране атмосферу страха и вытесняют людей за границу.

Президент России Владимир Путин в начале месяца предложил декриминализовать 282-ю статью Уголовного кодекса, заменив первое нарушение по ней на административное.

«Эхо Москвы»