Комиссия Украина-НАТО обеспокоена нарушением прав человек в Крыму

Так же НАТО поддерживает безусловную реализацию Минских договоренностей со стороны России и полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Комиссия Украина-НАТО обсудила гуманитарные аспекты конфликта на Донбассе и ситуацию с правами человека в аннексированном Россией Крыму, сообщает «Deutsche Welle».

Заседание состоялось в среду под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с участием заместителя генсека Роуз Геттемюллер, главы Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран альянса.

«Государства-члены НАТО выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму», – сказал после заседания чиновник НАТО.

В НАТО подчеркнули важность полной имплементации Минских договоренностей и заверили в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

В заседании комиссии принял участие также и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.

По информации министерства, Черныш проинформировал партнеров по НАТО о притеснениях гражданских, политических и других прав граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, экономических последствиях оккупации части территории Украины, захвате украинских предприятий, незаконном использовании Россией природных ресурсов Украины.

Он заявил, что украинское правительство «максимально упростило порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории, это касается лекарств, которые должны оперативно и бесперебойно попадать к больным, продовольственных продуктов, строительных материалов и реагентов для очистки воды».

Как известно, Венгрия уже год блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. В то же время эта комиссия на уровне послов собирается регулярно. В этих заседаниях могут принимать участие и украинские чиновники.

«Deutsche Welle»