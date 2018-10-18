Какие последствия ожидать от взрывов и бойни в Керчи?

Взрывы в Керчи подтверждают: рано или поздно Кремль должен был перейти к своей привычной тактике. Ничего удивительного в этом нет…

Поскольку России нечего предложить украинским гражданам на временно оккупированных территориях, наиболее проверенный вариант – террор, который с одной стороны должен запугать население, подавить их волю и стремление к сопротивлению, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

А также «подтвердить» то, что людям уже три года рассказывают: Украина – это террористическое государство, которое проводит диверсионные акты на территории Донбасса. Логика такова: убили Гиву, застрелили Моторолу, взорвали Захарченко, теперь начинают убивать мирных граждан в Крыму.

Еще одна причина – падение рейтинга Путина. Показатели докатились до докримських времен. Поэтому сейчас крайне необходимо перевести внимание на другие темы. События в Керчи очень сильно напоминают римейк 19-летней давности.

В 1999-м, так же осенью, прогремели взрывы в трех российских городах – Буйнакске, Волгодонске и Москве. Тогда погибли 307 мирных российских граждан. Но в итоге это позволило Владимиру Путину безальтернативно быть избранным президентом России на выборах в марте 2000 года.

Следует обратить внимание, что версию теракта озвучили сразу. «Russia Today» написали, что несколько человек были застрелены – их добивали из огнестрельного оружия. Истерия с поисками виновных уже началась.

На российских телеканалах говорят, что наиболее вероятно, что это работа украинских диверсантов. И вот у этого «студента колледжа», подозреваемого, начинают прослеживать связи с какими-то мифическими украинскими националистическими организациями.

Тарас Березовец, «Новое Время»