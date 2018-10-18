Власти не способны проверить каждого подростка на скрытую агрессию, – Дризе

В каждой школе Керчи теперь будет дежурить сотрудник Росгвардии, такое распоряжение после стрельбы в местном колледже дал глава республики Сергей Аксенов.

Между тем, в Госдуме предложили усилить ответственность за изготовление взрывных устройств, а комитет нижней палаты по образованию объявил, что берет ситуацию под особый контроль. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе сомневается, что государство сегодня способно эффективно предотвращать такие трагедии.

В Госдуме, что называется по «горячим» следам, предложили ужесточить наказание за изготовление взрывных устройств, вплоть до пожизненного заключения. Собственно, документ уже подготовлен, можно так сказать, работа ведется, власть не сидит сложа руки.

Насколько это остановит потенциальных террористов, которые в большинстве своем знают, на что идут, и готовы погибнуть, неизвестно. А вот если человек хотел хлопушку на Новый год изготовить, то теперь он рискует присесть на пожизненное.

Между тем, на поверхности лежит и намерение властей усилить контроль за оборотом оружия. Допустим, продавать разрешенные законом модели не с 18 лет, а хотя бы с 21 года. На вопрос, насколько оправданна такая мера, тоже нет однозначного ответа. Наоборот, инициатива вызывает больше вопросов.

Например, в армию в России призывают в 18 лет, а стрелять разрешат только с 21 года? Абсурд. А как же различные патриотические клубы, где готовят защитников отечества? Военные игры? Кстати, не способствуют ли они повышению уровня агрессии у детей и подростков? Почему бы и нет.

Наконец, можно запретить соцсети, отключить интернет. Поможет это? Ответ отрицательный, ведь приобщиться к плохому можно где угодно, хоть на улице, хоть дома — в неблагополучной семье, например. К тому же, убийцы не всегда происходят именно из бедных маргинальных слоев. Преступником может быть кто угодно, чем-то недовольный или обиженный. Да и каждую школу или техникум, колледж нельзя превратить в крепость и охранять танками и спецназом.

Что же, получается, невозможно предотвратить подобные трагедии или хотя бы снизить вероятность повторения в будущем?

Государство это сделать не в состоянии ни в России, ни в США. Власть физически не способна проверить каждого подростка на скрытую агрессию. Она может принимать лишь некие меры общего характера.

Предотвращать подобное должно в первую очередь само общество. Это то, о чем говорят повсеместно, прописные истины: внимательно относиться друг к другу, быть неравнодушными — если видишь, что у кого-то проблемы, привлекай к этому внимание.

Ну и так далее. Все это на поверхности — этому еще в детском саду учат.

Однако именно здесь прорисовывается то главное, почему общество равнодушно, почему одному плевать на другого, или когда унизить или обидеть считается достижением. Вот здесь питательная среда для «школьных террористов» — жажда мести и славы.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»