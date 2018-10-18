«Русский мир» на украинской земле. Терроризм – общественно-политический регулятор в России

Терроризм в России определяет не только распорядок повседневной жизни, но и правила большой политики. Терроризм один из политических регуляторов в России.

Еще до того как стали известны первые подробности массового убийства в политехническом колледже в Керчи, словно взятого по ошибке из американских новостей, как только отпала первая, поверхностная версия о взрыве бытового газа, зашла речь об акте терроризма. Оказалось, что на инстинктивном уровне трагический инцидент в Крыму воспринимается очень большим количеством людей как происходящее не в Украине, пусть и на аннексированной территории, а как в РФ, для которой террористические атаки давно стали нормой, пишет на страницах «Фокуса» редактор отдела «Политика» Александр Виноградов.

Терроризм в России определяет не только распорядок повседневной жизни, но и правила большой политики. «Настоящий теракт, как положено, как в Беслане», — сказала в разговоре по телефону директор колледжа Ольга Гребенникова, которая для своего утверждения воспользовалась слухами.

И сразу приходит на ум не столько бойня в Северной Осетии, которую учинил в сентябре 2004 года российский спецназ, освобождая детей, взятых в заложники, сколько последствия – отмена прямых выборов губернаторов.

13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства РФ президент Владимир Путин заявил о необходимости «совместного участия федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России». С этой целью институт прямых выборов предлагалось отменить и ввести процедуру утверждения губернаторов законодательными собраниями регионов по представлению президента РФ.

22 декабря 2011 года в послании Федеральному собранию РФ президент России Дмитрий Медведев предложил «перейти к выборам руководителей субъектов РФ прямым голосованием жителей регионов». Первые после продолжительного перерыва прямые выборы глав российских регионов состоялись в единый день голосования 14 октября 2012 года в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. Избиратели отреагировали, как положено: легкую победу праздновали члены правящей партии «Единая Россия».

Но после того как РФ аннексировала Крым, а также начала вооружать сепаратистов на востоке Украины и направила регулярные войска на Донбасс, жизнь в России стала не только хуже, но и веселее

Очередная серия экономических санкций, которые используют Евросоюз и США с целью принудить Кремль к миру в послевоенных границах, привела к пенсионной реформе, результатом которой стало резкое падение популярности Путина. И 9 сентября 2018 года в ряде российских регионов, в которых проводились выборы губернатора, ставленники «Единой России» потерпели поражение.

И хотя Следственный комитет РФ, который сначала возбудил уголовное дело по статье «теракт» (статья 205 УК РФ), через пару часов переквалифицировал его на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ), а убийца покончил с собой, в Керчи, тем не менее, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К тому же, 17 октября, в день массовой гибели учащихся керченского колледжа, истекает срок, отведенный для акции протеста в Магасе (Ингушетия), организованной противниками установления административной границы с Чечней 8 октября. Акция была санкционирована правительством Республики Ингушетия. Участники многотысячного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики.

Нет никакого сомнения, что расстрел в Керчи выйдет на первое место в информационной повестке дня Кремля ближайших дней. Судя по содержанию аккаунтов в социальных сетях, убийца был большим поклонником Путина и приверженцем его политики на Донбассе, но этот факт наверняка не получит должного внимания в российских СМИ.

А вот как Кремль использует массовое убийство в керченском колледже в своих целях – в частности, в Крыму – станет известно позже; кто и что станет жертвой мертвого стрелка – покажет программа «Время».

Александр Виноградов, «Фокус»