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Зона "русского мира"

Русская полусхизма. Но есть надежд, что станет полной наконец…

Андрей Зубов, Facebook
18 октября 2018

Многие русские верующие теперь не спасутся. Какой урон нанесла себе РПЦ? Есть ли у РПЦ менее разорительный выход из нынешней ситуации?

То, что принято на Синоде РПЦ в Минске – это полусхизма. Схизма предполагает не только запрет на каноническое общение, но и анафемы. То есть объявление другой церкви еретической, безблагодатной, в учении которой содержатся еретические моменты. До этого в Минске российский Синод не дошел. Но сделал очень большой шаг в этом направлении, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Я не буду рассматривать исторические аналогии. Но они есть. Особенно сходна с нынешней схизма Московской самопровозглашенной автокефальной церкви, наступившая после 1458 года. Тогда появились бредовые и осужденные Московским собором 1666-67 годах учения о «Москве Третьем Риме» и «Мономаховом венце». А воспротивившийся этому безумному решению преп. Пафнутий Боровский был бит по приказу митрополита Ионы и закован в кандалы. Сто лет русская церковь была тогда в схизме, в отколе от православного мира.

ПОЛУСХИЗМАТо, что вчера принято на Синоде Русской Православной Церкви в Минске — это ПОЛУСХИЗМА. Схизма предполагает не…

Опубліковано Andrey Zubov Вівторок, 16 жовтня 2018 р.

И вот 15 октября Синод вновь пошел этим путем. Как и в XV-XVI веках, последствия схизмы будут печальны не для мирового православия, а для самой русской церкви. Опять же, я не буду говорить о духовном измерении. Оно есть и это главное.

В чисто практическом плане ущерб видится очень большим. Многие общины и монастыри Украины оставались в МП, поскольку альтернативой были раскольнические церкви КП и УАПЦ. Теперь в самопровозглашенной схизме сам МП, а в Украине создается пока ставропигия Вселенского патриарха, а потом – автокефальная церковь. Чтобы не оставаться в схизме, посещать Афон, Халки и Крит, общины МП в Украине начнут переходить в Константинопольскую юрисдикцию. Очень быстро МП растеряет большую часть своих 12 600 приходов в Украине.

По той же причине также начнется процесс перехода общин в Константинопольскую юрисдикцию в Белоруссии. Особенно общин, где служба совершается на белорусском языке. Ведь акт 1686 года отменен не только для Украины, но и всего пространства тогдашней Киевской митрополии. Осуждение «раскола» президентом Лукашенко звучит по меньшей мере двусмысленно. Такая «свобода выбора» поможет ему создать дистанцию от Москвы и в церковном вопросе.

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В самой России смущение решением Синода очень велико. Русские люди веками считали Афон высшей святыней. Многие имеют и живой опыт жизни в скитах и монастырях Афона. Опыт, который потрясает своей подлинностью и не забывается. Запрет на молитву и евхаристическое общение в Святом Уделе Богородицы, от которого пошла вся монашеская жизнь древней Руси, крайне уронит доверие к тем, кто вчера принял решение отсечь Православную Русь от Афона и других святынь Вселенского православия. А без доверия, любви и уважения народа церковь существовать не может.

Есть и другие печальные следствия, но и этого достаточно. Есть ли у РПЦ альтернатива, выход, из нынешней ситуации менее разорительный? Конечно есть.

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Во-первых, признать факт грядущей украинской автокефалии и поддержать его в принципе. Сопротивление здесь бесплодно и бесперспективно.

Во-вторых, согласиться на уже многократно высказанные и светской властью, и церковными лидерами Украины предложения, что те приходы и монастыри, которые желают оставаться в МП, могут беспрепятственно сохранять свою нынешнюю юрисдикцию. Еще лучше предложить МП включиться в процесс подготовки к созданию автокефальной украинской церкви.

И тогда в Украине будет мир, а во всемирном православии – единство. Пока это можно сделать сравнительно легко, но с каждым днем раскол в православном мире будет усиливаться и счастья от этого не будет никому. Многие из тех, кто могли бы спастись, не спасутся, увлеченные славой века сего, национальными амбициями, имперским бредом и банальной алчностью.

Андрей Зубов, Facebook

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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