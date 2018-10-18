Без украинского следа в Керчи. Российское влияние в Украине через убийство в Крыму

Искать «украинский след» у керченского стрелка Рослякова Москве невыгодно. Но гораздо важнее посыл их информагентств.

20 трупов в Керчи. Все погибшие в политехническом колледже известны. Среди них 15 студентов и 5 взрослых. Многие из них еще не были совершеннолетними. По мнению российских силовиков, 18 летний убийца действовал в одиночку, пишет на страницах «Depo.Мир» Андрей Коваленко.

Хотя дети, которые присутствовали в учебном заведении, сообщали о выстрелах с разных сторон, нескольких взрывах, и автоматных очередях. Полиция проверяет версию с сообщниками, но уже точно можно сказать, что украинский след, который рассматривался в начале, отошел на задний план и будет похоронен под пластами другой лжи.

СМИ воссоздали реконструкцию стрельбы. В 12:00 стрелок оставил рюкзак с бомбой в столовой, взорвал, ходил с помповым ружьем на втором этаже и стрелял по людям. Он покончил с собой в библиотеке, а в его вещах нашли еще одну взрывчатку, патроны, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства.

В российских СМИ Рослякова уже назвали последователем «Колумбайна» – стрельбы в американской школе в 90-х. Он и в группе соответствующей в соцсетях был, и оделся и пытался быть похожим на Эрика Харриса … Хотя также он симпатизировал «Новороссии».

Российская пропаганда похоже выбрала единственную удобную для общества версию. Росляков – псих-одиночка, у которого не было друзей, был замкнутым в себе. Мотивом был конфликт с преподавателями. «Визиток Яроша» у него не было.

В эфирах прокремлевских украинских телеканалов для обсуждения расстрела в Керчи подключили пророссийских блоггеров, таких как Анатолий Шарий. Тот продвигал версию, что расстрел странным образом совпало с визитом крымской «властной» делегации в Сирию, подписанием там договоров о сотрудничестве и так далее.

Называется и возможная причастность к теракту, который напомним российские следователи переквалифицировали в массовое убийство, Хизб ут-Тахрир – организация, или правильнее говорить партия, которая признана террористической в ​​России. В Крыму стабильно задерживают ее участников, «накрываются» их ячейки. Члены, конечно же, крымские татары. Довольно часто – успешные. Стоит напомнить хотя бы о «Бахчисарайской шестерке», среди которых был владелец ресторанного бизнеса Марлен Асанов, а также активисты и правозащитники «Крымской солидарности».

В СМИ также муссируется версия, что Росляков действовал не один, потому что слишком уж организованной есть стрельба, он очень легко пронес взрывчатку и оружие мимо металлоискателей. И неважно, что охраны в учебном заведении не было. Его явно кто-то научил и провел инструктаж.

Понятно, что этот сценарий выгоден разве что ФСБ, которая под шумок может «накрыть» людей, которые ей мешают на полуострове, сфабриковав связь с стрелком.

Забавно, что российская пропаганда уже всячески отделяет стрельбу от Украины. Мол, Киев не причастен к этому. Должны или исламисты, или соцсети. Яровая получит поддержку собственных инициатив по борьбе с группами смерти в сети, их блокировок и привлечений к ответственности администраторов. При этом, группами смерти можно назвать что угодно, пропагандирующие хоть какую-то формц насилия. А это уже прямое закручивание гаек со стороны государства.

Российская «Новая Газета» вообще заключает, что Украина и Россия вместе скорбят о погибших в Крыму. И это правда, потому что соболезнования украинцам на полуострове выразил даже президент Порошенко. Вот только подается это под соусом нашего примирения и «братства».

Очевидно, что образ врага, который в начале лепил из Украины Клинцевич, обвинив в теракте Украину, не сработал. В том числе и из-за реакции самих крымчан и россиян. Известные блогеры в соцсетях писали исключительно о психопате и ненависти, которая льется в головы людей из телевизора. Люди со слабой психикой не способны выдержать установки «русской мечты», в которой идет постоянный поиск врагов, с которыми расправляются с позиции силы. Эти люди воспринимают такие установки буквально, и собственных врагов убивают так же, как действуют российские войска в той же Сирии.

В Украине же пророссийские силы информационно делают все, чтобы показать понимание Кремлем ситуации и отсутствие видения украинского следа в ней. Мол, Крым – наша общая боль. И мы не враги там совсем, а вместе должны подумать об этой проблеме.

Вот только Украине нужно понять, что открыть дело о теракте в Крыму – это конечно хорошо. Но гораздо важнее поднять вопрос о психологическом воздействии российской пропаганды на население оккупированной территории, и кричать об этом отовсюду, на всех дипломатических уровнях.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»