В Москве задержан «вице-премьер» оккупированного Россией Крыма Нахлупин

Источники в МВД РФ сообщают, что задержание заместителя крымского «Гоблина» Аксенова связано с махинация в сфере дорожного строительства на оккупированном полуострове.

В Москве задержан заместитель «премьер-министра» оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова – экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Два источника, близких к «руководству» региона и в управлении МВД РФ сообщили об этом агентству«РБК».

Источник в «руководстве» Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Официально задержание силовики и российские власти пока не комментируют.

Утром 17 октября, прошли обыски в «комитете конкурентной политики» Крыма и в службе Автомобильных дорог.

«Все оцеплено ОМОНом», – отметил источник.

Напомним, в прошлом году бывший «заместитель» Аксенова Олег Казурин был задержан за взятку. Он получил 27 млн рублей за покровительство строительной фирме.

«РБК»