123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В Москве задержан «вице-премьер» оккупированного Россией Крыма Нахлупин

«РБК»
17 октября 2018

Источники в МВД РФ сообщают, что задержание заместителя крымского «Гоблина» Аксенова связано с махинация в сфере дорожного строительства на оккупированном полуострове.

В Москве задержан заместитель «премьер-министра» оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова – экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Два источника, близких к «руководству» региона и в управлении МВД РФ сообщили об этом агентству«РБК».

Источник в «руководстве» Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Путинское сафари в Ливии. Как вернуть любовь народа победой на Черном континенте?

Официально задержание силовики и российские власти пока не комментируют.

Утром 17 октября, прошли обыски в «комитете конкурентной политики» Крыма и в службе Автомобильных дорог.

«Все оцеплено ОМОНом», – отметил источник.

Приди Антихрист. Что ожидает Московский патриархат от раскола

Напомним, в прошлом году бывший «заместитель» Аксенова Олег Казурин был задержан за взятку. Он получил 27 млн рублей за покровительство строительной фирме.

«РБК»

Tags: арест, Виталий Нахлупин, коррупция, крым, Сергей Аксенов

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены