Подозреваемый в расстреле студентов колледжа в Керчи Росляков опубликовал видео

Молодой человек на видео утверждает, что жив и здоров и не имеет никакого отношения к случившейся трагедии. Он считает, что его перепутали с террористом.

Студент, фото которого СМИ опубликовали и назвали его подозреваемым в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи, распространил в социальных сетях видео, на котором говорит, что не имеет отношения к трагедии, сообщает информационное агентство «Znak».

«СМИ перепутали меня с террористом. Выложили мое фото, мою ссылку на страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения», – говорит парень.

На странице пользователя Владислав Рейх «ВКонтакте» также есть пост: «Все записи удалили, сейчас буду восстанавливать». В комментариях к нему некоторые пользователи утверждают, что это фейк. На другой странице жителя Керчи с таким же именем и фамилией никаких упоминаний о теракте нет.

Добавим, что «РБК» сообщает, что парень, чье фото распространили СМИ, не является учащимся политехнического колледжа в Керчи, а его настоящее имя – Владислав Дивиза. «Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12:30 находился в колледже, есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить», – приводит издание комментарий молодого человека.

«Znak»