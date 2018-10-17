Климкин поддерживает идею перезахоронения Бандеры в Украине

Климкин считает, что в Украине необходимо создать Пантеон героев. Это необходимо с точки зрения «уважения к памяти героев и воспитания чувства собственной истории».

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые ныне покоятся за рубежом. Климкин сказал об этом журналистам, комментируя очередной акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене, передает «Левый Берег».

«Я лично считаю, что в Украине должен быть Пантеон героев. Помните, мы занимались ситуацией, возникшей в отношении Чехии где эксгумировали останки писателя Александра Олеся? Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон», – заявил он.

Климкин также намекнул, что последний инцидент на могиле Бандеры был подстроен в связи с процессом получения украинской церковью автокефалии.

«Это не было чем-то случайным, это было подстроено по времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, дополнительно нас показать как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность», – сказал министр.

15 октября, в 59-ю годовщину убийства Степана Бандеры агентом КГБ в Мюнхене, пророссийский провокатор и пропагандист Грэм Филипс на кладбище Вальдфридгоф прикрепил к кресту на могиле известного украинца надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Филипс сам снял свои действия на видео и подписал его: «Я исправляю могилу Степана Бандеры».

При этом он сбросил на землю желто-голубые флаги Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов (революционной).

16 октября стало известно, что полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой идеолога украинского националистического движения со стороны Филипса, который отстаивает российские интересы.

Генеральное консульство Украины в Мюнхене сообщило:

«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ о совершении гражданином Великобритании Г.Филипсом акта вандализма на могиле Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября Генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагирования».

У зв’язку із великим суспільним резонансом та численними запитами ЗМІ щодо здійснення громадянином Великої Британії… Опубліковано Generalkonsulat der Ukraine in München Вівторок, 16 жовтня 2018 р.

В результате было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

«Ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру для надлежащей правовой оценки содеянного», – информирует консульство.

Генконсульство находится в контакте с мюнхенскими правоохранительными органами и держит дело на особом контроле.

«Левый Берег»