Спикер МИД России Захарова жалуется, что россиянам не дают визы в США

В первую очередь это коснулось представителей дипломатического корпуса, в частности сотрудников представительства России в ООН.

Соединенные Штаты отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в секретариате ООН. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила об этом на брифинге, сообщает «ТАСС».

«Недавно американская сторона без каких-либо причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН. При этом представители США тянули с ответом целый год», – пожаловалась Захарова.

Она добавила, что Соединенные Штаты в массовом порядке «срывают поездки россиян в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов».

«Власти США целенаправленно препятствует работе российских дипломатических и консульских представительств, затягивая выдачу разрешения на въезд новых сотрудников. Регулярными стали прямые отказы в визах», – подчеркнула представитель российского дипведомства.

«США злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения в стране ООН», – уверена Захарова.

По ее мнению, Вашингтон манипулирует визовыми вопросами «для оказания давления на другие страны, самовольно определяет, чьим представителям разрешено участвовать в мероприятиях по линии ООН, а кому доступ туда закрыт».

В России считают такие действия США «грубым произволом».

В сентябре Швейцария не пустила на сессию ООН «замминистра» из Крыма.

«ТАСС»