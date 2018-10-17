Я предупреждал о терактах в Крыму еще четыре года назад, – Бабченко

В связи с Керченской бойней, случившейся в политехническом колледже Бабченко напомни свое предупреждение крымчанам сделанное более четырех лет назад о истинном лице «русского мира».

«Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни… …Выучите, кстати, еще два термина. «КТО» – это контр-террористическая операция, и «гексоген». Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов – вокзалов и аэропортов особенно – автобусных станций, рынков, концертов и вообще», – пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится.

О том, что там обязательно – обязательно! – начнутся «теракты», было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали – теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм, штурм, газ.

А теперь – это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье.

Я не злорадствую. И сейчас – действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили – будет именно так. Хоть о своих детях подумайте.

Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин.

Ну, что я могу сказать…

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

На самом деле, это – еще только начало.

Самый легкий день был сегодня.

Вот следующая строчка из моего письма: «Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда – никогда! – без документов не выходите».

Выучите и ее тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»