«Добро пожаловать в Русский мир». Керченская бойня как зеркало болезней российского общества

Произошедшее в Керчи – это лишнее доказательство, что «русский мир» страшен в первую очередь для тех, кто не отторгает его.

Сегодня в политехническом колледже оккупированной Россией Керчи произошла беспрецедентная кровавая драма. По еще не окончательный данным, 19 человек погибли, еще около 50 получили ранения. Большая часть пострадавших – студенты техникума, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

В первые же минуты после инцидента на информационном ресурсе Керчи появилось сообщение, что спецслужбы разыскивают молодого человека «похожего на крымского татарина». Распространялись слухи о бомбе, и бутылках с зажигательной смесью, которые применяли нападавшие.

Попытка обвинить в произошедшем крымских татар показательна сама по себе. Это первое, что рассказала руководительница техникума. В сети появилось видео, на котором она описывает жуткую версию, согласно которой несколько вооруженных автоматами людей ворвались в учебное заведение и устроили стрельбу.

«Это теракт», – говорит она. «Как положено. Вошли с автоматами и пошли стрелять. Все как в Беслане. Это Беслан». Таким образом, версия об исламской угрозе и крымскотатарском терроризме исходила от обывателей, напуганных произошедшим. Для нас это должно быть реальным показателем того «межнационального мира в Крыму», о котором не устают распространяться оккупанты.

Позже стало известно, что массовое убийство в техникуме совершил студент четвертого курса 22 летний Владислав Росляков. Тело убийцы позже обнаружили в библиотеке на втором этаже. Страница этого молодого человека в соцсетях содержит изображения Путина на медведях и танках, флаги «Новороссии»» и призывы спасти русский Донбасс.

Перед нами яркий образчик крымнашиста и украинофоба. Так что попытки привязать случившееся к проукраинским силам в Крыму уже вряд ли удастся. Однако это не означает, что произошедшее не может быть использовано оккупантами в своих целях. Нагнетание милитаристской пропаганды, которой подвергаются все жители оккупированного Крыма – это военное преступление, согласно Женевской конвенции.

Массовые убийства в школах регулярно происходят и в США. Только там, в отличии от России проблему не отрицают, а пытаются с ней бороться. Американские психологи выяснили, что срывам, лежащим в основе стрельбы в школах, способствует миф об американской мечте, который буквально давит на ребенка.

Для того, чтобы поступить в престижный колледж подростки должны не просто прилежно учится. От них требуется быть в центре общественной жизни, заниматься спортом, посещать кружки, заниматься благотворительностью. Это колоссальное давление, которое не каждому дано выдержать.

Поэтому, в случае неудачи, ребенок чувствует себя отверженным – таким, чья жизнь кончена, кто проворонил свой единственный шанс в жизни. Это нередко приводит к суицидам, или к убийствам, как способу обратить на себя внимание, стать значимым.

Но что же давит на детей в оккупированном Крыму? Разве в России есть какая-то «русская мечта», которой не соответствуют подростки? – Нет, конечно. В России есть «русская формула успеха», которую распространяет российское телевидение и поддерживает власть и которой дети стремятся соответствовать. В стране, где президент рассуждает на национальном телевидении про то, что «ребята потравили в Лондоне бомжей», дети не могут не проявлять жестокость.

Агрессия по отношению к невинным в России – доблесть, национальная идея. Стоит ли удивляться, что поклонник донецкого террариума, названного «армией Новороссии», так распоряжается своей жизнью? Чем это отличается от политики всей умирающей империи, которая без страха идет к своему концу, но норовит прихватить с собой как можно больше невинных душ?

Массовое убийство, произошедшее в Керчи необходимо рассматривать, как еще одно последствие оккупации. Потому что в Украине за все годы независимости не было ни одного подобного инцидента. Зато в России только с начала этого года произошло четыре случая массовых убийств в учебных заведениях.

Наиболее нашумевшее в Уфе, где парочка семиклассников закидала бутылками с зажигательной смесью, а потом добивала топором четвероклашек. Произошедшее в Керчи – это сигнал для всех тех, кто думает, что российская оккупация не страшна поклонникам Путина, или людям инертным. Это лишнее доказательство, что «русский мир» страшен в первую очередь для тех, кто не отторгает его.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»