«Праздник» каждый день. О негативной реакции на новый фильм о блокадном Ленинграде

В России новый скандал в области культуры. На сей раз возмутителем спокойствия стал не зарубежный, а отечественный фильм о блокадном Ленинграде «Праздник».

Атака на фильм о блокадном Ленинграде «Праздник», осуждение, призывы запретить, намеки на возможный запрет, имеют то общее, что исходят от правящей в России номенклатуры и обслуживающего ее персонала, вроде мединского «военно-исторического общества», пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

При этом запретить все равно не удастся – все желающие смогут посмотреть, – интернет поможет. Как и в случае с фильмом «Смерть Сталина».

Суть претензий классовая – как вы, смерды, посмели утверждать, что в годы Второй мировой номенклатура жила не так, как «весь советский народ», которым она правила? Как вы посмели отрицать «единство» захватившей в России власть «партии» и подневольного народа в годы тяжелых для СССР испытаний?

Современная российская номенклатура воспринимает «Праздник», как личную обиду, прежде всего потому, что генетически связана с советской номенклатурой – путинская курица родилась из советского яйца.

Но главная обида все же не в этом. Не устраивает правда.

Она же в том, что и сегодня принцип отношения властей к народу ровно такой же, как это показано в «Празднике» – народу пенсионный грабеж, нам – властям, особое пенсионное обеспечение. Народу – «труд за две копейки», нам и нашим детям – обогащение, дворцы, яхты, лимузины, квартиры за сотни миллионов, дети в западных университетах.

Каждому – свое. А случись голод – мы будем пожирать курицу, а вы жевать норму хлеба.

Единственное отличие номенклатуры из «Праздника» от современной в том, что нынешняя получила возможности, которых сталинская и брежневская не имели.

Что там какая-то курица в блокадном Ленинграде? То ли дело возить псов на выставки личным самолетом или получать ежедневную зарплату, за которую можно купить квартиру в Москве, или содержать поместье в Италии.

Собственно, за этим номенклатура и ликвидировала СССР, чтобы не мешал, чтобы снять все ограничения на обогащение и устраивать себе праздник роскоши каждый день.

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