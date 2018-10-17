Никакого раскол нет, это только трещина воображаемая московским клиром, – Говорун

Глобальное православие будет сохранять отношения и с Москвой, и с Константинополем. Даже Константинополь такого намерения, о разрыве отношений с Москвой, не высказывал.

Для раскола необходимо согласие обеих его сторон, что они больше не имеют общения друг с другом. Константинополь, кажется, не собирается разрывать отношения с Москвой, пишет в Facebook профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007-2009 годах Кирилл Говорун.

В случае глобального раскола все остальные поместные церкви должны были бы определиться, с кем они, а по всей видимости, они не захотят этого делать. Глобальное православие будет сохранять отношения и с Москвой, и с Константинополем.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАСКОЛ1. Потому что для раскола необходимо согласие обеих его сторон, что они больше не имеют общения… Опубліковано Cyril Hovorun Понеділок, 15 жовтня 2018 р.

Евхаристическая экклезиология, ставшая популярной в XX веке, с которой православные даже начали себя идентифицировать, сыграла тут злую шутку: односторонний отказ участвовать в евхаристии, в свете этой экклезиологии, легко интерпретировать как раскол.

Однако на поверку церковь больше, чем как ее описывает евхаристическая экклезиология и для раскола нужно больше, чем разрыв евхаристических отношений. В XI веке, например, римский и константинопольский патриархи предавали друг друга анафеме – да и то их буза воспринималась как локальный конфликт.

А прекращение евхаристического общения в первом тысячелетии было практически рутинной практикой. В одном седьмом веке, который я изучал по документам ссорящихся патриархий, можно было сбиться со счета, перечисляя такие разрывы.

Вывод таков: это не раскол, а трещина, да и то скорее воображаемая одной церковью. Большинство из них просто не будут ее замечать.

Кирилл Говорун, Facebook