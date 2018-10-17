В России переквалифицировали уголовное дело о теракте в Керчи в массовое убийство

Дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Есть информация, что произошел расстрел учащихся.

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о теракте в Керчи. Теперь речь идет о массовом расстреле учащихся политехнического колледжа. В этом кте подозревают одного из учащихся, ярого поклонника нацлидера, сообщает Telegram-канал «Политота».

«Как только выяснилось, что теракт устроил персонаж, ставящий на аватарку Путина, то у СК резко поменялось мнение о происходящем. Классика», – говорится в сообщении.

Ранее «РБК» обнародовал информацию, что Следственный комитет России переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Первоначальный осмотр тел, как отметили в пресс-службе, говорит о том, что все погибшие в учебном заведении скончались от огнестрельных ранений. Перед происшествием в колледж, как рассказали в СК, с ружьем пришел студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков.

«Следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — указали в ведомстве, добавив, что в связи с этим уголовное дело было переквалифицировано.

В тоже время прокремлевский Telegram-канал «Mash», со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенов, называет имя стрелка – это Влад Росляков. Он застрелился в библиотеке колледжа. Именно там нашли его тело.

В сообщение отмечается, что в дом Влада Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами.

«Родители Влада давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда парень приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой. Но очень редко», – подчеркивает Telegram-канал.

Мать керченского стрелка Галина Рослякова в это время принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын. Число погибщих возросло до 18 человек.

«Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда — в том числе — отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших — женщина была на рабочем месте и принимала пациентов», – отмечает канал.

Напомним, что сегодня в политехническом колледже Керчи был совершен теракт, десять человек погибло, полсотни раненных и травмированных.

Telegram-канал «Политота»