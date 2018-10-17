Мы проигрываем Путину гибридную информационную войну, – Муждабаев

Путин чередует – наступает политически, медийно, физически. Информационное наступление мы проигрываем.

Интересуют ли меня факельные шествия или Марш националистов в центре Киева? Это что-то из разряда шоу. Сейчас в стране происходят более сущностные процессы, которые этими шоу никак не затмить, пишет журналист Айдер Муждабаев на страницах «Нового Времени».

Наверное, эти походы нужны тем, кому выгодно с какой-то периодичностью проявлять себя политически. Или тем, кому необходимо почувствовать свое единство. Вообще, националисты должны быть в политическом спектре страны.

Национализм – это ведь марксистское определение. Согласно Ленину-Марксу, национализм угнетенных народов отличается от национализма угнетающих. Поэтому русский национализм – это от того, что им хочется угнетать и уничтожать, а украинский зародился как идея во спасение народа. Хоть и проявление его в разное время было разным.

Факельные шествия могут нравиться некоторым украинцам, могут нравиться российской пропаганде, но сути это не меняет. Я считаю, что сейчас борьба за Украину происходит в другой плоскости. И там использование парадов за ЛГБТ или факельных шествий не порождает ничего, кроме медийного шума и высказывания в соцсетях.

Сущностное – это попытка России помешать выборам в Украине. Сущностное – это то, что происходит в информационном пространстве аннексированных Россией территорий, и, как мне подсказывают эксперты, в более чем половине украинского.

Русско-украинский Facebook находится под контролем российских модераторов, которые уже забанили все проукраинские аккаунты. Это сущностное меняет медийную картину. И это важное наступление Путина в гибридной войне. Он чередует – наступает политически, медийно, физически. И на мой взгляд, информационное наступление мы проигрываем, причем проигрываем на своей территории. Вот что важно.

Каждый волен направлять свою энергию туда, куда хочет и на что способен. Лично мне некогда ходить на шествия: я занимаюсь разоблачением российских информационных фейков, войной за Украину в соцсетях и медиа. Хотя на самом деле этим атакам нужен более концентрированный отпор. И со стороны журналистов, и государства, если нужно.

Пока у нас работают телеканалы NewsOne и 112, «бенефициаром» которых является лично Путин, можно хоть с факелами, хоть с радужными флагами ходить – все будем под угрозой оккупации через выборы. Или через что угодно. Причем угроза эта одинакова для всех – как представителей ЛГБТ, так и членов правых организаций.

Надо понимать одно: мы все плывем на Титанике через некоторое расстояние от айсберга. И мы не держим руль крепко в противоположную от айсберга сторону, а танцуем и выясняем отношения где-то в ресторане.

Айдер Муждабаев, «Новое Время»