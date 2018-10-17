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Новости

Московский патриархат готовится разорвать отношения с Иерусалимским

РИА «Новости»
17 октября 2018

Московский патриархат продолжает расширять и углублять свой разрыв с православным миром. Дошла очередь до ультиматума Иерусалимскому патриархату.

Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служение в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Такое заявление сделал секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает РИА «Новости».

«Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит «филаретовцам» служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними», – сказал он.

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«Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников», – добавил собеседник агентства.

11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение дать украинской церкви автокефалию, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария, лишил московского патриарха права посвящать в духовный сан киевского митрополита.

15 октября Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

РИА «Новости»

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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