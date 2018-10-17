В колледже Керчи совершен теракт: десять человек погибли, полсотни получили ранения

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

В колледже в Керчи было взорвано неизвестное взрывное устройство. На данный момент известно о десяти погибших и полусотне получивших ранения и травмы говорится в сообщении, поступившем в «РБК».

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты», – сообщил источник в правоохранительных органах региона.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы, работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи..

По предварительной информации, в здании колледжа взорвался газовый баллон.

«На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери», – говорится в сообществе «Керчь.ФМ» в соцсети «ВКонтакте».

«КрымИнформ» уточняет, что здание колледжа не было газифицировано. Источники российского информагентства «ТАСС» рассказали что, рассматриваются несколько версий причин взрыва.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском политехническом колледже.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

«По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы», – сообщила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи.

«Она, версия теракта рассматривается», – сказал журналистам представитель Кремля.

«Президенту доложена информация по линии различных ведомств, да», – ответил Песков на вопрос, доложил ли Национальный антитеррористический комитет о том, что в Керчи произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

Президент поручил Минздраву, МЧС и другим службам принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.

«Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва и при необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России – в Москве и других городах», – сообщил пресс-секретарь президента.

По словам представителя Кремля, глава государства также поручил правоохранителям, в том числе ФСБ и следственным органам, незамедлительно принять меры для установления причин взрыва. «Президенту доложено по линии разных служб о произошедшем в Керчи, – сказал он. – Данные о количестве жертв и пострадавших уточняются постоянно».

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента. «Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», – сказал Песков.

Соболезнует семьям погибших в результате взрыва в технологическом колледже в Керчи выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», – сказал он журналистам.

Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. «Причина – взрыв самодельного взрывного устройства», – сказал он.

По словам Меликова, сейчас все структуры, которые уполномочены выполнять задачи по эвакуации и помощи пострадавшим, занимаются этим.

Однако, позже СК РФ переквалифицировало уголовное дело с возбужденнгое по статье «теракт», переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

«РБК»