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Новости

В колледже Керчи совершен теракт: десять человек погибли, полсотни получили ранения

«РБК»
17 октября 2018

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

В колледже в Керчи было взорвано неизвестное взрывное устройство. На данный момент известно о десяти погибших и полусотне получивших ранения и травмы говорится в сообщении, поступившем в «РБК».

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты», – сообщил источник в правоохранительных органах региона.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы, работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи..

По предварительной информации, в здании колледжа взорвался газовый баллон.

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«На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери», – говорится в сообществе «Керчь.ФМ» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение «Керчь.ФМ» в соцсети «ВКонтакте». Скрин.

«КрымИнформ» уточняет, что здание колледжа не было газифицировано. Источники российского информагентства «ТАСС» рассказали что, рассматриваются несколько версий причин взрыва.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском политехническом колледже.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

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«По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы», – сообщила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи.

«Она, версия теракта рассматривается», – сказал журналистам представитель Кремля.

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«Президенту доложена информация по линии различных ведомств, да», – ответил Песков на вопрос, доложил ли Национальный антитеррористический комитет о том, что в Керчи произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

Президент поручил Минздраву, МЧС и другим службам принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.

«Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва и при необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России – в Москве и других городах», – сообщил пресс-секретарь президента.

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По словам представителя Кремля, глава государства также поручил правоохранителям, в том числе ФСБ и следственным органам, незамедлительно принять меры для установления причин взрыва. «Президенту доложено по линии разных служб о произошедшем в Керчи, – сказал он. – Данные о количестве жертв и пострадавших уточняются постоянно».

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента. «Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», – сказал Песков.

Соболезнует семьям погибших в результате взрыва в технологическом колледже в Керчи выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», – сказал он журналистам.

Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. «Причина – взрыв самодельного взрывного устройства», – сказал он.

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По словам Меликова, сейчас все структуры, которые уполномочены выполнять задачи по эвакуации и помощи пострадавшим, занимаются этим.

Однако, позже СК РФ переквалифицировало уголовное дело с возбужденнгое по статье «теракт», переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

«РБК»

Tags: Влад Росляков, крым, оккупация, Россия, теракт, Украина

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