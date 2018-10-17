Минские переговоры по Донбассу зашли в тупик из-за позиции России, – Моцик

Россия продолжает настаивать на проведение назначенных на 11 ноября «выборов» в своих оккупационных анклавах. Аргументы украинской стороны – попросту игнорируются.

Россия отказалась отменить назначенные на 11 ноября псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик сообщил об этом журналистам, передает «Левый Берег».

По его словам, вероятность проведения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» составляет 99%.

«Мы не уговорили Россию отменить «выборы», которые она хочет провести на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября… Мы видим, что РФ будет их проводить. Эти «выборы» на 99% состоятся», – сказал Моцик.

Он также также заявил, что переговоры ТКГ в минском формате зашли в тупик.

«Прошёл 97-й раунд переговоров. Ситуация близка к тупиковой, и она стала такой из-за позиции России», – сказал посол, отметив, что Россия хочет «заморозить» конфликт на Донбассе и отказывается от дипломатического урегулирования ситуации.

Моцик также рассказал, что российская сторона не желает идти на создание отдельной переговорной группы – по вопросам границы.

Напомним, после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко 31 августа российская оккупационная власть назначила выборы главарей «ДНР» и «ЛНР», а также так называемых «народных советов» на 11 ноября.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который представлял страну в ТКГ, назвал решение о «выборах» угрозой для мирного урегулирования. Украинский МИД считает решение РФ о «выборах» на оккупированных территориях достаточным основанием для новых санкций. Также против высказались представители Евросоюза.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Россию отменить «выборы» на оккупированных территориях и подчеркнул, что Украина выполняет свою часть для мира на Донбассе, теперь – очередь России.

«Левый Берег»