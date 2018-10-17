Собор будет проведен когда будет устав и название объединенной церкви, – митрополит Макарий

Митрополит Макарий рассказал о проблемных вопросах проведения объединительного собора и получения автокефалии, обсуждаемых с Киевским патриархом Филаретом.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявляет, что Объединительный Собор состоится тогда, когда будет устав и название единой церкви, а сейчас ничего этого нет. Митрополит Макарий рассказал об этом в интервью телеканалу «ZIK».

Отвечая на вопрос, когда может состояться объединительный Собор, предстоятель УАПЦ сказал:

«Объединительный Собор тогда будет, когда будет подготовлен устав, будет название объединяющей церкви. Еще об уставе мы не говорим, названия объединяющей церкви нет. Нет статуса или модели, которая будет, будет это устройство патриаршее или митрополичье. С чем идти на собор?».

На вопрос, общался ли он относительно Собора с главой УПЦ КП Филаретом, митрополит Макарий сказал, что общался, и что этот разговор перерос в спор.

«Пообщался перед Софией 14 числа, на Покрову, и меня поразило это общение. Когда мы встретились, то патриарх обратился ко мне, что надо Собор собирать. Я говорю: «Ваше святейшество, Собор собирать – нет устава». А он говорит: «А устав у меня есть». «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав». «Нет, – говорит, – мой будет устав». 15-й год повторяется», – сказал предстоятель УАПЦ.

Он также добавил, что споры возникли и по другим вопросам.

«Второй вопрос – какое название будет. (Филарет мне говорит – ред.): «Название уже есть». Все должны присоединиться к этому названию, которое существует сейчас, и возглавляет его патриарх. Третий вопрос, какой статус, или какая модель. Когда я сказал, может быть митрополичья или патриаршая – надо знать. А он со злобой сказал, что не будет, будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят. Такие дела», – сказал митрополит Макарий.

Сейчас, по его словам, не известно даже, каким будет название объединенной церкви.

«Название, когда мы подписывали обращение к Вселенскому патриарху, сам президент сказал, что название будет Православная церковь в Украине. Но сейчас о названии никто не говорит. Говорят, что название готовит Вселенский патриарх», – сказал предстоятель УАПЦ.

На вопрос, кому же будут вручать томос, он ответил коротко: «Это Богу известно».

На просьбу уточнить, не скажутся споры между церквями на том, как будет проходить Собор, митрополит Макарий сказал:

«Не знаю. Чего про Собор говорить? Прежде надо обсудить вопросы текущие, а потом про Собор говорить. Если Собор, то надо устав объединяющей церкви – там где-то надо готовиться 2 недели. Модель надо знать».

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви и снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.

13 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата Россия будет защищать интересы православных, «как защищает интересы русскоязычных».

В УПЦ МП сравнили автокефалию для Украины с аннексией Крыма.

Президент Петр Порошенко заявил экзархам Вселенского патриархата, что русская церковь вышла на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием.

Об этом Порошенко сказал во время встречи 16 октября.

Сначала Порошенко приветствовал решение Синода об автокефалии украинской церкви.

«В то же время, с очевидной подачи Кремля, полностью от него зависящее российское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольской матерью-церковью», – сказал он.

«Я уверен, что такое решение лишь подтверждает, что мы сейчас на верном пути… Сейчас, к сожалению, русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием», – добавил Порошенко.

По его словам, 14 октября, в День защитника украинский народ объединился и не поддался на московские провокации.

«С таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где будут драки. Они даже подготовили своих титушек, которые должны были выполнять эту роль», – заявил президент.

Один из экзархов сказал на встрече, что они вернулись в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом перед объединительным Собором, а потом уже и до вручения томоса.

«ZIK»