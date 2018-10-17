За неуплату взносов из ПАСЕ не исключают, российские «страшилки» – «баян»,– Кулеба

Одна из претензий Совета Европы к России – это неуплата членских взносов, но это обстоятельство не является основанием для исключения из ассамблеи. Россия просто занимается манипуляциями.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Россия снова распространяет «страшилки» о ее возможном выходе из СЕ. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

«Свежая российская манипуляция. И в очередной раз скучная до невозможности. За неуплату бюджетных взносов из Совета Европы не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 году – за агрессию против Украины. Но Комитет министров не имел для этого ни сил, ни вдохновения. Сейчас на это тоже не пойдут», – написал Кулеба.

2/2 @TJagland у 2014 переобирали без РФ. Але Москва його визнає. Навіть дуже. І Комісара з прав людини, якого в ПАРЄ обирали без РФ, визнає. Тому усі ці страшилки — баян. Але не сумніваюся, що зараз за них дехто ухопиться для нагнітання паніки та істерики, щоб допомогти Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 16, 2018

Так он прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что РФ сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

«Турбьерна Ягланда в 2014 году переизбирали без РФ. Но Москва его признает. Даже очень. И Комиссара по правам человека, которого в ПАСЕ выбирали без РФ, – признает. Поэтому все эти страшилки – «баян». Но не сомневаюсь, что сейчас некоторые за них схватятся для нагнетания паники и истерики, чтобы помочь России», – добавил представитель Украины в СЕ.

Напомним, Россия была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы в апреля 2014 года после оккупации Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе.

В 2017 году россияне отказалась платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России открыто поддерживал генсек СЕ Ягланд и ряд западных депутатов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

«Украинско-Российское обозрение»