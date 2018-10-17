Муждабаев: «Со злости разбить Афон». И почему Порошенко не может быть «кандидатом Путина»

Что стоит за демаршем Московского патриархата? Об этом рассказывает Муждабаев на своем YouTube-канале

Любому украинцу, верующему или атеисту, любо-дорого наблюдать за разгромом, а затем самострелом ФСБ МП на религиозном фронте. Кремлю на почве украинской автокефалии абсолютно крышу снесло, он совершает глупость за глупостью, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Попытка запретить русским ездить на Афон ни на что не повлияет: как ездили – так и будут ездить. Единственное, чем на самом деле можно попытаться «смыть позор поражения» с оконфузившегося «Третьего Рима», – это развернуть на радость своему плебсу широкомасштабную войну с Украиной.

Готов ли на это Путин? Станет ясно в ближайшие месяцы, учитывая менталитет русского фюрера, ничего исключать нельзя. А что касается внутриукраинских дел, то последние события абсолютно дезавуируют вброшенную кремлевскими «политологами» в Украину «информацию» о том, что Порошенко – кандидат, устраивающий Путина на президентских выборах.

Зная, что у них там в Кремле в головах, утверждаю: этого просто не может быть, и «тему» можно закрыть – доказано товарищем Томосом.

Айдер Муждабаев, YouTube