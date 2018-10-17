Путинское сафари в Ливии. Как вернуть любовь народа победой на Черном континенте?

Владимиру Путину срочно надо что-то для укрепления своей популярности. В прошлом эта задача решалась повышением зарплат и пенсий. Сейчас это невозможно: из-за санкций денег нет.

Согласно официальным данным, в марте 2018 года Владимир Путин получил более 76% голосов на выборах президента РФ. Запомните: 76%! Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенных Левада-Центром, президенту России Владимиру Путину доверяют лишь 39% жителей страны, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Это, конечно, выдающийся результат. Падение с 76% до 39%. Почти 40 процентных пунктов. В два раза – причем меньше, чем за год! Популярность президента РФ не просто снижается, она красочно обваливается, взрывается, превращается в труху и пепел.

Совсем недавно в провинциальном башкирском издании «Уфимский журнал» напечатали заметку, в которой содержались такие слова: «Общество как-то вдруг разом отрезвело, поняло для себя, что в будущем его ничего хорошего не ждет, что правители ему вовсе не «отцы родные», а обогатившаяся на стране клика, потихоньку обложившая себя стеной «Росгвардии». Все правильно сказано. Но еще интереснее то, что раньше в российской провинциальной прессе никто не рискнул бы напечатать. А сейчас – пожалуйста!

Массовые и позорные поражения партии власти на недавних выборах – еще одно подтверждение этому тезису. Россияне готовы проголосовать за Гитлера из ада, лишь бы только он не был в партии «Единая Россия».

В этих условиях Владимиру Путину срочно надо что-то придумать для укрепления собственного рейтинга, своей популярности. В прошлом эта задача решалась повышением зарплат и пенсий. Сейчас это невозможно: из-за санкций денег нет!

Это, конечно, выдающийся результат

Есть еще два варианта удержания населения в узде: массовые репрессии внутри страны и война вовне. Репрессии – очень опасно, так как репрессируемые могут и сами взяться за ножи. А вот «маленькая победоносная война» – это самое то. В конце концов, в прошлый раз рейтинг власти и Путина удалось поднять из мертвых именно благодаря вторжению в Украину и оккупации Крыма. Война в Сирии тоже на некоторое время отвлекла россиян от внутренних проблем.

Теперь вот на повестке дня Ливия – страна, где с 2011 года не прекращается гражданская война. Фактически она разделена на несколько враждующих княжеств и городов-государств.

«Бароном» восточной Ливии является генерал Халифа Хафтар, который сам себя повысил в звании до фельдмаршала. Он контролирует второй по численности город страны Бенгази, а также нефтяные промыслы и экспортные терминалы. В общем, крепкий такой хозяйственник, да еще и хорошо вооруженный.

Именно на этого человека, учившегося, кстати, в США, и решила сделать ставку Россия. Хафтару поставляют самые разнообразные вооружения (включая тяжелые и системы ПВО), а также направляют военных советников. Более того, в городах Тобрук и Бенгази открылись первые военные лагеря россиян, в которых несут службу сотрудники частных военных компаний, а также спецназовцы ГРУ. Судя по всему, Россия и фельдмаршал Хафтар копят силы для похода на Триполи и захвата столицы.

Там, кстати, сейчас правят прозападные силы, которые без конца грызутся между собой и с исламистами. Их уничтожение позволит установить в Ливии диктатуру Хафтара и создать там полноценные российские военные базы.

Для Владимира Путина тут двойной интерес.

Во-первых, он хочет поучаствовать в разделе ливийской нефти. Это примерно 3% от всех мировых ее запасов. При этом ливийскую нефть добывать очень легко, а качество ее – одно из лучших в мире. В общем, там горы денег. Во-вторых, именно через Ливию идут все главные миграционные пути в Европу. Получив контроль над Ливией, Путин получит контроль над миграционными потоками. А это стоит больше, чем вся ливийская нефть.

Представьте себе на минуту ситуацию. Путин говорит европейцам: «Либо вы снимаете с меня все санкции, либо через месяц вы получите два миллиона мигрантов. Я не буду им мешать, более того, с радостью помогу им добраться до ваших берегов». Я вас уверяю: после такой угрозы в Берлине и Брюсселе сразу вырастет число желающих снять с РФ санкции. Европейские политики поймут, что в противном случае они просто не усидят на своих постах. А посты для них – это святое.

Таким образом, в случае успеха ливийской авантюры Путин может получить очень мощное гибридное оружие против Европы. Чтобы не доводить ситуацию до полного безумия, европейцам надо бы помочь законному правительству Ливии уже сегодня. Может быть, столкнувшись с угрозой массовой миграции из Африки под контролем Кремля, они начнут действовать. Хотя, конечно, едва ли.

Иван Яковина, «Новое Время»