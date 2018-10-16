Архиепископ Климент провел параллель между действиями патриарха Варфоломея и оккупацией Крыма

Константинопольского патриарха призвали созвать совещание всех поместных церквей для обсуждения украинского вопроса.

Решения Вселенского патриархата, направленные на предоставление автокефалии украинской церкви, не соответствуют каноническому праву и церковным принципам существования поместных церквей. Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил об этом в интервью «Настоящему Времени».

«То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, – это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма», – заявил он.

Спикер УПЦ МП утверждает, что патриарх Варфоломей сам стал раскольником, сняв анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария, которых в РПЦ считают раскольниками.

«Константинопольский патриархат совершил ту ошибку, которую очень часто мы наблюдали в истории. Это, можно сказать, классический принцип. Когда церковь какая-то или какой-то иерарх входит в общение с раскольниками, он не придает святости этим раскольникам – он сам становится раскольником и приобретает тот же неканонический статус, который имели те, кто находится вне церкви», – отметил архиепископ Климент.

По его словам, причина нынешнего конфликта между церквями состоит в том, что Константинополь принял решение единолично.

«Поэтому наша церковь обращается к Константинопольскому патриархату с призывом созвать необходимое совещание, встречу всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы. Это позиция не только нашей церкви – это позиция большинства поместных церквей по той простой причине, что прецедент, созданный Константинопольской патриархией, является крайне опасным», – добавил он.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви. Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.

Патриарх Филарет сообщил, что Вселенский патриархат предоставит Украинской православной церкви томос об автокефалии после объединения трех церквей (УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ) в единую поместную церковь. Объединительный собор, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

«Настоящее Время»