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Новости

Архиепископ Климент провел параллель между действиями патриарха Варфоломея и оккупацией Крыма

«Настоящее Время»
16 октября 2018

Константинопольского патриарха призвали созвать совещание всех поместных церквей для обсуждения украинского вопроса.

Решения Вселенского патриархата, направленные на предоставление автокефалии украинской церкви, не соответствуют каноническому праву и церковным принципам существования поместных церквей. Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил об этом в интервью «Настоящему Времени».

«То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, – это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма», – заявил он.

Спикер УПЦ МП утверждает, что патриарх Варфоломей сам стал раскольником, сняв анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария, которых в РПЦ считают раскольниками.

«Константинопольский патриархат совершил ту ошибку, которую очень часто мы наблюдали в истории. Это, можно сказать, классический принцип. Когда церковь какая-то или какой-то иерарх входит в общение с раскольниками, он не придает святости этим раскольникам – он сам становится раскольником и приобретает тот же неканонический статус, который имели те, кто находится вне церкви», – отметил архиепископ Климент.

По его словам, причина нынешнего конфликта между церквями состоит в том, что Константинополь принял решение единолично.

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«Поэтому наша церковь обращается к Константинопольскому патриархату с призывом созвать необходимое совещание, встречу всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы. Это позиция не только нашей церкви – это позиция большинства поместных церквей по той простой причине, что прецедент, созданный Константинопольской патриархией, является крайне опасным», – добавил он.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви. Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.

Патриарх Филарет сообщил, что Вселенский патриархат предоставит Украинской православной церкви томос об автокефалии после объединения трех церквей (УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ) в единую поместную церковь. Объединительный собор, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

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15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

«Настоящее Время»

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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