Будапешт собирается обвинить Киев в нарушении условий евроассоциации

Венгрия намерена обвинить Киев в нарушении соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Венгерские чиновники договаривались с украинскими венграми как противодействовать языковой норме «Закона об образовании».

В ходе состоявшегося в Закарпатскую область визита делегации из Венгрии на встрече с представителями венгерских организаций Украины обсуждались вопросы совместного противодействия украинским властям, сообщает «Левый Берег».

«Высокопоставленный венгерский чиновник Арпад Потапи проинформировал о намерении Будапешта принять обращение к Еврокомиссии и Совету ЕС, в котором обвинить Киев в «нарушении» своих обязательств по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС», – идет речь в статье руководителя отдела «Мир» издания «Левый Берег» Игоря Соловья.

Арпад Янош Потапи – государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики. В делегацию кроме него также входили председатель отдела Закарпатья при государственном секретариате Венгрии Каталин Любка, председатель кабинета государственного секретаря З Кадар, а также венгерские генконсулы в Ужгороде – Йожеф Бугайло и в Берегово – Матяш Силади.

Также обсуждалась и дальнейшая координация на международной арене по противодействию языковой части украинского закона «Об образовании». Участники договорились, что на международных мероприятиях будут делать акцент на «сужении» прав меньшинств.

Издание напоминает, что глава «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВЗК) Ласло Брензович (депутат БПП) 11 октября в Брюсселе на встрече с еврокомиссаром по вопросам образования, культуры, молодежи Тибором Наврачичем и президентом Европарламента Антонио Таяни пожаловался, что «никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим».

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне.

«Левый Берег»