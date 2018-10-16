Российская империя убила Бандеру, а сейчас осквернила его могилу, — Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства Климкин уверен, что германский прокуратура тщательно расследует факт осквернения могилы Бандеры российским пропагандистом Филлипсом.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что правовую оценку действиям прокремлевского идеолога Грэма Филлипса, который надругался над могилой Степана Бандеры, даст немецкая прокуратура. Климкин написал об этом в Twitter 16 октября.

«Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь сплюндровуе его могилу руками прикормленных провокаторов-пропагандистов», – написал Климкин.

Російська імперія воювала з Україною і,відповідно,з УПА,потім убила С.Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. 🇺🇦дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена 🇩🇪 прокуратура — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 16, 2018

«Украинский дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед! А правовую оценку даст беспристрастная германскя прокуратура», – добавил он.

15 октября, в 59-ю годовщину убийства Степана Бандеры агентом КГБ в Мюнхене, пророссийский провокатор и пропагандист Грэм Филипс на кладбище Вальдфридгоф прикрепил к кресту на могиле известного украинца надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Филипс сам снял свои действия на видео и подписал его: «Я исправляю могилу Степана Бандеры».

При этом он сбросил на землю желто-голубые флаги Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов (революционной).

16 октября стало известно, что полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой идеолога украинского националистического движения со стороны Филипса, который отстаивает российские интересы.

Генеральное консульство Украины в Мюнхене сообщило:

«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ о совершении гражданином Великобритании Г.Филипсом акта вандализма на могиле Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября Генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагирования».

У зв’язку із великим суспільним резонансом та численними запитами ЗМІ щодо здійснення громадянином Великої Британії… Опубліковано Generalkonsulat der Ukraine in München Вівторок, 16 жовтня 2018 р.

В результате было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

«Ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру для надлежащей правовой оценки содеянного», – информирует консульство.

Генконсульство находится в контакте с мюнхенскими правоохранительными органами и держит дело на особом контроле.

«Украинско-Российское обозрение»