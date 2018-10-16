Путин больше не поедет на Афон, – Портников

В своих нелепых попытках стать «Третьим Римом» Россия может наказать лишь саму себя. Конфликт московского патриархата с православным миром набирает обороты.

Владимир Путин, важно восседающий на троне, который до него имели право занимать только византийские императоры. Эта картинка со Святой Горы обошла все мировые СМИ и дала возможность наблюдателям говорить о серьезных психологических проблемах президента Российской Федерации, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Виктор Янукович, пытающийся узнать у афонских старцев, каким должно быть его политическое поведение. Когда Янукович был президентом Украины, к его поездкам на Афон в окружении бывшего главы государства относились примерно с таким же вниманием, как к его поездкам к Путину.

Сотни других высокопоставленных политических православных, для которых поездки на Афон стали таким же элементом «изящной жизни», как яхты, дорогие машины и подруги-победительницы конкурсов красоты.

Синод РПЦ одним своим решением лишил их «духовной жизни». Согласно решению российских церковников, евхаристическое общение священников и мирян РПЦ с Константинопольским патриархатом прекращено.

Уже после того, как председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил о решении синода, его заместитель протоиерей Николай Балашов специально подчеркнул: на Афон больше нельзя.

«Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится к монастырям Святой Горы Афон» – отметил церковный чиновник. И не случайно: это чтобы у высокопоставленных православных и прочей паломнической братии не было никаких сомнений. Чтобы не было никаких разговоров о «русских монастырях на Афоне». Потому что никаких «русских монастырей» на полуострове нет. Есть только монастыри Константинопольского патриархата. Конечно, в них служат и монахи – русские по национальности. Но все они связаны со Вселенским престолом, все являются гражданами Греции.

Так что если захочется на Афон, посоветоваться со старцами о прибылях и выборах – придется обманывать родную Русскую церковь и прикидываться прихожанином другой юрисдикции. Лучше, конечно, переодеваться в женское платье, но женщин на Афон не пускают.

История с Афоном – конечно, частный случай. Но она показывает, что в своих нелепых попытках стать «Третьим Римом» Россия может наказать лишь саму себя и представителей собственной элиты.

Обострение отношений с Западом привело к тому, что Путин отобрал у многих представителей собственного окружения, от политиков и бизнесменов до пропагандистов, возможность жить в Англии, лечиться в Америке и загорать во Франции, где-нибудь в окрестностях Ниццы – и этот процесс еще не закончен. А теперь патриарх Кирилл, рассчитывая побольнее укусить Вселенский престол, отобрал у «политических православных» их «духовную Ниццу».

И все это – из-за упрямого нежелания заметить, что Украина существует и это начинает понимать весь остальной мир – от патриархов до политиков.

Виталий Портников, «Espreso.TV»