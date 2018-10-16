Гауляйтер Украины Сурков: Кремль создал департамент оккупации соседней страны

В управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

Его создали по инициативе помощника Путина Владислава Суркова, отмечали СМИ. Возглавил структуру давний соратник Суркова – Олег Говорун. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, возможно ли вообще в нынешней ситуации сотрудничество между Москвой и Киевом.

То, что департамент, созданный в администрации президента России, получил именно такое название – «по сотрудничеству с Украиной» – можно расценить как откровенный троллинг. Это искусство замечательно освоили некоторые отечественные чиновники.

В нынешней ситуации, когда власти в Киеве заявляют, что страна находится в состоянии войны с Россией, уж чего-чего, а сотрудничества в двусторонних отношениях точно не наблюдается. Наблюдается совсем другое. Украинские руководители максимально дистанцируются от России.

Заявления о том, что она – государство-агрессор, Крым ею аннексирован, а Донбасс – оккупирован, стали общим местом, обязательной программой в выступлениях политиков, в том числе депутатов Верховной рады, считающихся оппозиционными и ведущих свою родословную от запрещенной Партии регионов.

Любые связи с Москвой, любые экономические контракты, даже однозначно выгодные для Украины, – сверхтоксичная тема.

В них никто и никогда не сознается, чтобы не поставить под удар свою политическую карьеру и бизнес-интересы. Прямое авиасообщение между двумя странами прервано уже давно, с экономическими потерями при этом не считались. На очереди – сообщение железнодорожное. Все чаще звучат предложения разорвать дипотношения и ввести для россиян полноценный визовый режим.

А тут еще фактически начавшаяся избирательная кампания, электоральный цикл, в который Украина вступает на целый год: весной ее ждут президентские выборы, а осенью – парламентские. Власти делают однозначную ставку на патриотический (в России бы сказали – националистический) электорат.

И с точки зрения политтехнологии их можно понять. После потери Крыма и Донбасса электоральный баланс на Украине изменился – избирателей «патриотических» партий, выступающих за жесткий курс в отношении России, стало большинство. Именно их поддержки ищут и команда президента Порошенко, и лидеры основных политических сил.

То есть о каком-либо сотрудничестве с Россией, как минимум, на ближайший год можно забыть. Вместо него будет конфронтация на всех уровнях (включая теперь еще и религиозный) и на всех международных площадках.

Причем конфронтация эта зачастую будет искусственно подогреваться. В этой ситуации департамент администрации президента, отвечающий за украинское направление, точнее было бы назвать департаментом по минимизации ущерба там, где его еще можно свести к минимуму.

Обеспечить, например, обмен пленными, политзаключенными, отбывающими тюремный срок журналистами и режиссерами, – по принципу всех на всех. На это президент Порошенко может пойти – такой шаг не помешает его предвыборной стратегии, позволит, наоборот, набрать очки.

Еще одна задача – не допустить обострения конфликта в Донбассе, перехода его из нынешней вялотекущей фазы в горячую – сторонников жесткой линии хватает по обе стороны фронта. В ближайшие месяцы важно будет держать под контролем и ситуацию в Азовском море – объявленные Киевом маневры в его акватории создают реальную угрозу боевого столкновения с российскими кораблями с учетом повышенной нервозности и, не исключено, сознательных провокаций.

В общем, созданному в Кремле департаменту по сотрудничеству с Украиной придется заниматься отнюдь не сотрудничеством. Но работы ему хватит – напряженной, черновой, неблагодарной, часто не афишируемой.

Но другой, увы, в обозримом будущем не предвидится. Такие уж времена настали сегодня в отношениях двух когда-то братских государств и народов.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»