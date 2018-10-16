Подарить Кремлю барабан. Россия должна возглавить колонну посланных на…

Пока Украину обсуждают на телеканалах в России – это очень хороший знак. Значит, Россия продолжает терять Украину, как только они замолчат – Украина проиграл.

Я помню, как после первого Майдана украинская тема стала топовой для России. В Москве было ощущение, что Украина уплывает. Ей стали интересоватьсярассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Новости из Киева били рекорды по прочтениям. Все изменилось после победы Януковича. В этот момент Украина снова стала чертовски похожа на Россию. Интерес к ней пропал – на первое место вышли новости с Кавказа.

А потом случился второй Майдан. Теперь Украине посвящены почти все российские ток-шоу. Ее обсуждают в каждом выпуске новостей.

Магадану нет смысла смотреть центральные телеканалы. Его там нет. А Киев – есть.

И это забавно, если учесть, что от Украины российское будущее не зависит никак. Оно зависит от цен на нефть, санкций и масштабов коррупции.

Но пока Украину обсуждают на телеканалах в России – это хороший знак. Значит, мы продолжаем уплывать.

Рождая волну ненависти у бывшей метрополии. Если они перестанут нас обсуждать – значит, мы проиграли.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»