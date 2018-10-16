Московский патриархат нарушил все мыслимые и немыслимые каноны православия

Не исключаю, что внутри самой РПЦ начнется разделение, поскольку часть священнослужителей поддержат Константинополь.

У РПЦ абсолютно не было и нет никаких прав принимать решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. То есть РПЦ нарушает церковные правила, а значит работает на раскол православия, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Более того, вероятно, внутри самой РПЦ начнется разделение, поскольку часть священнослужителей поддержат Константинополь.

РПЦ не мала жодного права приймати рішення про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом…. Опубліковано Романом Безсмертним Понеділок, 15 жовтня 2018 р.

Что касается места проведения Синода РПЦ – впервые за всю историю он состоялся в Минске. Во-первых, чтобы показать, чья это территория и кто здесь главный. Кстати, в Синоде РПЦ нет ни одного белоруса: интересы белорусских православных представляет рязанский митрополит.

Во-вторых, на территории Беларуси, особенно в Гродненской и Брестской областях, где проживает много коренных украинцев, средний и нижний клир священников – это преимущественно тоже украинцы.

И сейчас в Москве осознают, что эти приходы могут перейти к единой украинской церкви. То, что Лукашенко заверил Кирилла в верности и осудил «раскол», – это еще одна иллюстрация того, кто на самом деле такой Лукашенко.

А вот о каком расколе он говорил, не совсем понятно. Ведь Киев, получив автокефалию, наоборот, становится центром единения. И не только православия. В будущем это может стать первым шагом к объединению всего христианского мира, преодолению большого раскола между католицизмом и православием.

Роман Бессмертный, Facebook