Пантеон украинских героев. Почему прах Бандеры сейчас нельзя переносить в Украину

За последние годы могилу на кладбище в Мюнхене неоднократно посещали вандалы. Встант вопрос об организации перезахоронения лидер украинских националистов в Украине и создание Пантеона героев Украины.

Известный провокатор и якобы журналист Грэм Филлипс устроил дебош на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Аккуратненько все записал на видео и выложил на своем канале в YouTube, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алиса Неделина.

Правда, поддержки широкой общественности на кладбище Вальдфридхоф Филлипс не добился – вступать в диалог с вопящим о фашистах мужиком почему-то никто не захотел. Так что пришлось ему самому топтаться по могиле и пинать украинские флаги.

По доброй традиции осквернял могилу Бандеры Филлипс не просто так: именно 15 октября 1959-го агент КГБ Богдан Сташинский выстрелил в лицо Бандере из специального пистолета, заряженного раствором цианистого калия. Спустя несколько часов один из идеологов украинского национализма скончался.

В поступке Филлипса не стоит искать особой подоплеки: он честно отрабатывает кремлевские деньги, по традиции не особо интересуясь предметом своих действий. «Наш Гриша», как его называют в непризнанных «ЛНД/ДНР», давно зарекомендовал себя человеком не сильно потрясающих умственных способностей.

Так что устроить шабаш на могиле Бандеры в Мюнхене и орать при этом на немецком кладбище о фашистах у него получилось вполне непринужденно. «Рибьята, ты понимайешь, что ты дьелаешь?» – вопрошал Филлипс на чистом русском у людей, пришедших к могиле, предварительно послав их по матушке.

Борьба с памятниками, приуроченная к какой-то дате, вовсе не российское изобретение. В Украине, к примеру, регулярно устраивают перформансы по сносу памятника Ватунину в Мариинском парке. Перформансы, потому что всегда эти героические действия проходят в тесном кругу полиции и телекамер. И памятник на месте, и пиар во всех СМИ. «Мы хотели, но нам не дали», – именно с таким рефреном раз в год идут валить «сатанинских идолов».

В случае с Бандерой ситуация интересна тем, что могила находится за границей. Филлипс – далеко не первый «герой», решивший осквернить могилу Бандеры. За последние годы таких случаев наберется с десяток. То могилу перекапывали, то советский флаг на памятник вешали. В августе 2014-го, например, на могиле разбили каменный крест и пытались повредить постамент.

После этого обломки креста перевезли в родовое гнездо Бандеры на Ивано-Франковщине – в 2015-м здесь сделали «аналог мюнхенской могилы». И каждый раз сообщение об очередном вандализме вызывает разговоры о том, а не пора ли перенести прах одного из идеологов украинского национализма на родину. Мол, тут-то за ней получше присматривать будут.

Родня Бандеры, кстати, не против переноса могилы, но с одним условием: это нужно делать после того, как улягутся идеологические страсти и в стране появится Пантеон героев. Ведь даже на родине Степана Бандеры в селе Старый Угринов памятник ему дважды взрывали.

О создании Пантеона героев в Украине заговорили несколько лет назад, в 2015-м Петр Порошенко даже подписал указ о создании такого мемориального комплекса. В ноябре того же года Верховная рада приняла постановление о чествовании 125-летия со дня рождения руководителя Организации украинских националистов Евгена Коновальца, в котором также шла речь о перезахоронении останков – похоронен Коновалец на кладбище в Роттердаме.

Но никакого перезахоронения так и не произошло. Вновь о необходимости создания Пантеона заговорили после того, как на пражском кладбище неожиданно эксгумировали останки Александра Олеся и его жены – оказалось, что за содержание могилы по собственной инициативе платил выходец из Украины Владимир Михайлишин. А когда Михайлишин умер, сын решил похоронить его на могиле Олеся.

Прах писателя и его супруги тогда удалось сохранить и в январе 2017-го останки перевезли в Киев, где похоронили на Лукьяновском кладбище. Сегодня за границами Украины похоронено более двухсот выдающихся украинцев. Однако создание Пантеона героев, куда можно было бы перенести их останки, пока что дальше планов и деклараций не продвинулось.

Но одно дело, когда речь идет о перезахоронении Александра Олеся, и совсем другое, если в Украину перенесут останки Степана Бандеры. Ведь, несмотря на то, что последнего нет в живых уже почти 60 лет, сегодня он – один из активных участников политического процесса в стране.

Одни считают его героем и пугают портретами Бандеры «ватников», другие называют палачом и рассказывают о зверствах против самих же украинцев. Исторических фактов в этих дискуссиях почт нет: в эпоху постправды факты не имеют никакого значения – главными становятся эмоции. Все знают о распятом украинскими фашистами мальчике в трусиках и наплевать, что ни одного доказательства этому нет.

Бандера как человек сложной судьбы и местами противоречивых взглядов прекрасно вписался в систему таких координат. Многие ли из тех, кто рассуждают о роли Бандеры в истории, читали хотя бы что-то из его трудов? Это и не нужно: классическую формулу «не читал, но осуждаю» никто не отменял. Зато портрет Бандеры отлично походит для маркировки «свой-чужой» по обеим сторонам политического фронта, помогая политикам зарабатывать электоральный капитал.

Не зря ведь Виктор Ющенко аккурат накануне президентских выборов 2010-го развернул кампанию по присвоению Степану Бандере звания Героя Украины. А Виктор Янукович, который в итоге стал президентом, в пику Ющенко обещал этот указ отменить.

В итоге в 2011-м благодаря череде судебных решений Бандеру таки лишили звания Героя Украины . Основанием стало то, что Бандера умер еще до создания украинского государства и гражданином Украины не является, а потому и не может носить звание Героя Украины.

Споры о том, герой ли Бандера, не стихают до сих пор. Даже больше: их активно подкармливают, ведь за ширмой идеологических противостояний легко спрятать, к примеру, экономические или гуманитарные промахи. И перенос праха Степана Бандеры в Украину может стать очередным яблоком раздора.

Ведь одни рьяные головы будут защищать могилу героя, а вторые – пытаться наказать карателя даже после смерти. Тогда как истинные мотивы действий Бандеры так и останутся за кадром.

Алиса Неделина, «Деловая Столица»