«Война и миръ» или о чем Арнольд Шварценеггер не сказал в Киеве, – Муждабаев

Украина – это страна находящаяся в состоянии войны, отражения российской агрессии. Этом нельзя забывать и следует пресекать любые попытки провокаций, которые совершаются в интересах России.

У меня всегда возникает внутренний диссонанс, когда я попадаю в компании людей, для которых как бы нет войны, как бы ничего особенного в Украине, в мире не происходит. Хотя война уже вовсю идет, причем в «инновационных» формах, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

И, возможно, инфантильность мира (как общества) зайдёт так катастрофически далеко, что предотвратить ее будет реально только с помощью какого-нибудь фантастического Терминатора…

Айдер Муждабаев, YouTube